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"ترامب" يجدد طائرته الشخصية.. لكن لماذا؟

تعود إلى الخدمة عند نهاية العام

تخضع طائرة البوينغ 757 الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي كانت أداة مركزية في الحملة الرئاسية، التي فاز بها في 2016، لعملية تجديد وسيتم استخدامها في الاجتماعات السياسية المقبلة، بحسب ما ذكرته "فرانس 24" اليوم (السبت).

وقال "ترامب" في بيان: "يتساءل الكثيرون عما حل بطائرة البوينغ 757 الرائعة، التي أصبحت رمزًا لاجتماعات ترامب".

وأضاف: "يجري حاليًا تجديدٌ كامل للطائرة، من المحركات إلى طلاء جسم الطائرة، لتعود إلى الخدمة قبل نهاية العام".

وتابع "ترامب": "عند الانتهاء، ستكون أفضل من أي وقت مضى، وستُستخدم من جديد للاجتماعات المستقبلية"، دون أن يأتي على ذكر حملة انتخابية رئاسية جديدة.

وفي عام 2016، عقد "ترامب" اجتماعات رئاسية متواصلة على متن الطائرة في مطارات مختلفة.

ووفق مراسم منظمة بدقة، كان الرئيس السابق ينزل من طائرته التي كُتب عليها اسم "ترامب" باللون الذهبي، ليتحدث إلى أنصاره، وكانت طائرته تظهر بوضوح في الخلفية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يجدد طائرته الشخصية.. لكن لماذا؟
سبق

تخضع طائرة البوينغ 757 الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي كانت أداة مركزية في الحملة الرئاسية، التي فاز بها في 2016، لعملية تجديد وسيتم استخدامها في الاجتماعات السياسية المقبلة، بحسب ما ذكرته "فرانس 24" اليوم (السبت).

وقال "ترامب" في بيان: "يتساءل الكثيرون عما حل بطائرة البوينغ 757 الرائعة، التي أصبحت رمزًا لاجتماعات ترامب".

وأضاف: "يجري حاليًا تجديدٌ كامل للطائرة، من المحركات إلى طلاء جسم الطائرة، لتعود إلى الخدمة قبل نهاية العام".

وتابع "ترامب": "عند الانتهاء، ستكون أفضل من أي وقت مضى، وستُستخدم من جديد للاجتماعات المستقبلية"، دون أن يأتي على ذكر حملة انتخابية رئاسية جديدة.

وفي عام 2016، عقد "ترامب" اجتماعات رئاسية متواصلة على متن الطائرة في مطارات مختلفة.

ووفق مراسم منظمة بدقة، كان الرئيس السابق ينزل من طائرته التي كُتب عليها اسم "ترامب" باللون الذهبي، ليتحدث إلى أنصاره، وكانت طائرته تظهر بوضوح في الخلفية.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
03:07 PM

"ترامب" يجدد طائرته الشخصية.. لكن لماذا؟

تعود إلى الخدمة عند نهاية العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تخضع طائرة البوينغ 757 الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي كانت أداة مركزية في الحملة الرئاسية، التي فاز بها في 2016، لعملية تجديد وسيتم استخدامها في الاجتماعات السياسية المقبلة، بحسب ما ذكرته "فرانس 24" اليوم (السبت).

وقال "ترامب" في بيان: "يتساءل الكثيرون عما حل بطائرة البوينغ 757 الرائعة، التي أصبحت رمزًا لاجتماعات ترامب".

وأضاف: "يجري حاليًا تجديدٌ كامل للطائرة، من المحركات إلى طلاء جسم الطائرة، لتعود إلى الخدمة قبل نهاية العام".

وتابع "ترامب": "عند الانتهاء، ستكون أفضل من أي وقت مضى، وستُستخدم من جديد للاجتماعات المستقبلية"، دون أن يأتي على ذكر حملة انتخابية رئاسية جديدة.

وفي عام 2016، عقد "ترامب" اجتماعات رئاسية متواصلة على متن الطائرة في مطارات مختلفة.

ووفق مراسم منظمة بدقة، كان الرئيس السابق ينزل من طائرته التي كُتب عليها اسم "ترامب" باللون الذهبي، ليتحدث إلى أنصاره، وكانت طائرته تظهر بوضوح في الخلفية.

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