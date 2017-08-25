"الدوسري" في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى مريم الدوسري، والدة كل من محمد الدوسري، وماجد الدوسري، ومبارك الدوسري، ومعاذ الدوسري، ومعاوية الدوسري.
تتقدم "سبق" بخالص العزاء لأسرة الدوسري، كما تسأل الله للفقيدة الرحمة والمغفرة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
انتقلت إلى رحمة الله تعالى مريم الدوسري، والدة كل من محمد الدوسري، وماجد الدوسري، ومبارك الدوسري، ومعاذ الدوسري، ومعاوية الدوسري.
تتقدم "سبق" بخالص العزاء لأسرة الدوسري، كما تسأل الله للفقيدة الرحمة والمغفرة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
انتقلت إلى رحمة الله تعالى مريم الدوسري، والدة كل من محمد الدوسري، وماجد الدوسري، ومبارك الدوسري، ومعاذ الدوسري، ومعاوية الدوسري.
تتقدم "سبق" بخالص العزاء لأسرة الدوسري، كما تسأل الله للفقيدة الرحمة والمغفرة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
انتقلت إلى رحمة الله تعالى مريم الدوسري، والدة كل من محمد الدوسري، وماجد الدوسري، ومبارك الدوسري، ومعاذ الدوسري، ومعاوية الدوسري.
تتقدم "سبق" بخالص العزاء لأسرة الدوسري، كما تسأل الله للفقيدة الرحمة والمغفرة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.