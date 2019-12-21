نِمْر يهاجم مقيمًا دخل حظيرته في حديقة الحيوان بالرياض.. والحالة مستقرة

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" استقرار حالة المقيم الإفريقي الذي تعرَّض لهجوم من نِمْر مفترس بعد دخوله حظيرة النمر داخل حديقة الحيوان بالرياض اليوم.

وقالت المصادر: "باشرت الجهات الأمنية الحادثة بعد تلقيها البلاغ، وتم تخدير النمر، ونقل الشخص للمستشفى بعد تعرُّضه لإصابات عدة".

وبيّنت المصادر أن حالة المصاب مستقرة، ولا تزال التحقيقات جارية.