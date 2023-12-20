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"المسند": الكتلة الهوائية الباردة تبلغ شدّتها فجر السبت والأحد والإثنين

مقطع يُظهر الصقيع يغطي رمال النفود الكبير صباح اليوم الجمعة

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" د. عبدالله المسند؛ إن الكتلة الهوائية الباردة تأخذ موضعها فوق أجواء السعودية، ولكن ذروتها لم تصل بعد، والمتوقع أن تبلغ شدّتها فجر السبت والأحد والإثنين.

ونشر المتابع لأخبار الطقس في حفر الباطن منيف الدليمي؛ مقطع فيديو يُظهر الصقيع يغطي رمال النفود الكبير صباح اليوم الجمعة.

كما نشر الإعلامي المهتم بأخبار ‎‎‎‎الطقس والأرصاد الجوية وليد سليمان الحقيل؛ مقطع فيديو للصقيع في مجرى وادي الرمة- غربي عنيزة.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند": الكتلة الهوائية الباردة تبلغ شدّتها فجر السبت والأحد والإثنين
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" د. عبدالله المسند؛ إن الكتلة الهوائية الباردة تأخذ موضعها فوق أجواء السعودية، ولكن ذروتها لم تصل بعد، والمتوقع أن تبلغ شدّتها فجر السبت والأحد والإثنين.

ونشر المتابع لأخبار الطقس في حفر الباطن منيف الدليمي؛ مقطع فيديو يُظهر الصقيع يغطي رمال النفود الكبير صباح اليوم الجمعة.

كما نشر الإعلامي المهتم بأخبار ‎‎‎‎الطقس والأرصاد الجوية وليد سليمان الحقيل؛ مقطع فيديو للصقيع في مجرى وادي الرمة- غربي عنيزة.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
01:12 PM

"المسند": الكتلة الهوائية الباردة تبلغ شدّتها فجر السبت والأحد والإثنين

مقطع يُظهر الصقيع يغطي رمال النفود الكبير صباح اليوم الجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" د. عبدالله المسند؛ إن الكتلة الهوائية الباردة تأخذ موضعها فوق أجواء السعودية، ولكن ذروتها لم تصل بعد، والمتوقع أن تبلغ شدّتها فجر السبت والأحد والإثنين.

ونشر المتابع لأخبار الطقس في حفر الباطن منيف الدليمي؛ مقطع فيديو يُظهر الصقيع يغطي رمال النفود الكبير صباح اليوم الجمعة.

كما نشر الإعلامي المهتم بأخبار ‎‎‎‎الطقس والأرصاد الجوية وليد سليمان الحقيل؛ مقطع فيديو للصقيع في مجرى وادي الرمة- غربي عنيزة.

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