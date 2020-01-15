إقبال كبير على برنامج "نيوم" للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف

8144 طلباً قبل 3 أيام من انتهاء فترة التسجيل

أعلنت شركة "نيوم" اليوم، أن برنامج "نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف" لمرحلة البكالريوس بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن، وبإشراف مباشر من جامعة "إيكول أوتيليري دو لوزان" (EHL) في سويسرا، والتي تعتبر أفضل وأعرق جامعة في العالم في تخصص إدارة الضيافة العالمية، لاقى إقبالاً كبيراً منذ انطلاقه يوم الأربعاء 8 يناير وحتى قبل ثلاثة أيام من انتهاء فترة التسجيل والتي ستنتهي يوم السبت الموافق 18 يناير، 2020.

وقال مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة "نيوم" محمد بن عطالله التويجري: إن "عدد المتقدمين للبرنامج من خلال الموقع الإلكتروني بلغ 8144 متقدماً بحلول ظهر اليوم".

ودعا "التويجري"، أبناء وبنات منطقتي تبوك و"نيوم"، إلى المسارعة بالتسجيل؛ نظراً لاقتراب انتهاء المدة المحددة.

وأوضح "التويجري" أن "الأولوية لأبناء منطقة نيوم بكل محافظاتها ومدنها وقراها، خصوصاً شرما وقيال والخريبة والعصيلة، وأن هذا البرنامج يشكل فرصة كبيرة لأبناء منطقتي تبوك ونيوم للحصول على أفضل تعليم في مجال الضيافة إلى جانب فرص عمل في مشروع نيوم".

ويقدم البرنامج العديد من المسارات الوظيفية؛ من ضمنها: إدارة المنتجعات والفنادق وشركات الضيافة والمنتزهات الترفيهية وغيرها، وسيتلقى الطلاب تعليمهم في مقر الجامعة في المدينة المنورة، وسيتم اختيار المرشّحين بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة على أن تقدّم "نيوم" للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح فرص عمل ملائمة في مشروع "نيوم" والشركات المشغلة له، والعاملة في المشروع وذلك فور الانتهاء من دراستهم.

ويمكن تقديم طلبات التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني أدناه، والذي يشمل كل الشروط والمتطلبات للالتحاق بالبرنامج.

https://www.neom.upm.edu.sa