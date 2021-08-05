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احتفاء بتخرج الدفعة الثانية لـ"تمهير" من "نقل الباحة

البرنامج شَمِلَ عدة أقسام من بينها المحاسبة والترجمة

احتفى فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الباحة، بتخريج الدفعة الثانية، البالغ عددها 23 متدربًا ومتدربة "تمهير"، والتي سبقها تخريج تسعة متدربين في الدفعة الأولى؛ حيث بلغ إجمالي المتدربين للدفعتين ٣٢.

وحصل المتدربون على برنامج تدريبي مدته ستة أشهر لكل دفعة شملت أقسام الموارد البشرية والمحاسبة والترجمة وأقسام مالية وادارية وهندسية.

وقال مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي لـ"سبق": هذا البرنامج يُعد من المبادرات المميزة التي أقرتها الوزارة بالتعاون مع "هدف" لدعم الخرجين الجدد بالخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصات الخريجين، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر.

وأضاف: الفرع عَمِل خلال فترة التدريب للمرحلتين "الأولى والثانية" على مساعدة المشاركين في دمجهم بشكل كامل في العمل من خلال توفير عدد من المدربين والمدربات المختصين، وإقامة الدورات، وورش العمل التي تعزز من كفاءات وقدرات المتدربين للتعرف على سوق العمل وتحقيق متطلباته.

وأردف "المالكي": رسالتي للمتدربين، هي صقل مواهبهم خلال فترة التدريب، واستغلال هذه الفرصة، مع دعواتي لهم بالتوفيق في خدمة وطنهم في شتى المجالات.

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احتفاء بتخرج الدفعة الثانية لـ"تمهير" من "نقل الباحة
سبق

احتفى فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الباحة، بتخريج الدفعة الثانية، البالغ عددها 23 متدربًا ومتدربة "تمهير"، والتي سبقها تخريج تسعة متدربين في الدفعة الأولى؛ حيث بلغ إجمالي المتدربين للدفعتين ٣٢.

وحصل المتدربون على برنامج تدريبي مدته ستة أشهر لكل دفعة شملت أقسام الموارد البشرية والمحاسبة والترجمة وأقسام مالية وادارية وهندسية.

وقال مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي لـ"سبق": هذا البرنامج يُعد من المبادرات المميزة التي أقرتها الوزارة بالتعاون مع "هدف" لدعم الخرجين الجدد بالخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصات الخريجين، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر.

وأضاف: الفرع عَمِل خلال فترة التدريب للمرحلتين "الأولى والثانية" على مساعدة المشاركين في دمجهم بشكل كامل في العمل من خلال توفير عدد من المدربين والمدربات المختصين، وإقامة الدورات، وورش العمل التي تعزز من كفاءات وقدرات المتدربين للتعرف على سوق العمل وتحقيق متطلباته.

وأردف "المالكي": رسالتي للمتدربين، هي صقل مواهبهم خلال فترة التدريب، واستغلال هذه الفرصة، مع دعواتي لهم بالتوفيق في خدمة وطنهم في شتى المجالات.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
01:07 PM

احتفاء بتخرج الدفعة الثانية لـ"تمهير" من "نقل الباحة

البرنامج شَمِلَ عدة أقسام من بينها المحاسبة والترجمة

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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احتفى فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الباحة، بتخريج الدفعة الثانية، البالغ عددها 23 متدربًا ومتدربة "تمهير"، والتي سبقها تخريج تسعة متدربين في الدفعة الأولى؛ حيث بلغ إجمالي المتدربين للدفعتين ٣٢.

وحصل المتدربون على برنامج تدريبي مدته ستة أشهر لكل دفعة شملت أقسام الموارد البشرية والمحاسبة والترجمة وأقسام مالية وادارية وهندسية.

وقال مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي لـ"سبق": هذا البرنامج يُعد من المبادرات المميزة التي أقرتها الوزارة بالتعاون مع "هدف" لدعم الخرجين الجدد بالخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصات الخريجين، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر.

وأضاف: الفرع عَمِل خلال فترة التدريب للمرحلتين "الأولى والثانية" على مساعدة المشاركين في دمجهم بشكل كامل في العمل من خلال توفير عدد من المدربين والمدربات المختصين، وإقامة الدورات، وورش العمل التي تعزز من كفاءات وقدرات المتدربين للتعرف على سوق العمل وتحقيق متطلباته.

وأردف "المالكي": رسالتي للمتدربين، هي صقل مواهبهم خلال فترة التدريب، واستغلال هذه الفرصة، مع دعواتي لهم بالتوفيق في خدمة وطنهم في شتى المجالات.

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