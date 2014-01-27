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"الصحة العالمية": متحور كورونا "البريطاني" ينتشر في 70 بلدًا و"الجنوب إفريقي" في 31

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الدول والمناطق التي انتشر فيها متحور فيروس كورونا البريطاني ارتفع إلى 70 في 25 يناير، أي بزيادة عشر دول منذ 12 يناير.

وأوضحت المنظمة في عرضها الوبائي الأسبوعي أن المتحور الجنوب إفريقي الأسرع انتقالاً يواصل تفشيه، وبات منتشرًا في 31 بلدًا ومنطقة بزيادة ثماني دول. أما المتحور البرازيلي للفيروس فرُصد في ست دول جديدة؛ وهو ما يرفع العدد الإجمالي إلى ثماني دول. مشيرة إلى أن هذه النتائج أولية، ولا بد من إجراء عمليات تحليل أخرى.

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"الصحة العالمية": متحور كورونا "البريطاني" ينتشر في 70 بلدًا و"الجنوب إفريقي" في 31
سبق

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الدول والمناطق التي انتشر فيها متحور فيروس كورونا البريطاني ارتفع إلى 70 في 25 يناير، أي بزيادة عشر دول منذ 12 يناير.

وأوضحت المنظمة في عرضها الوبائي الأسبوعي أن المتحور الجنوب إفريقي الأسرع انتقالاً يواصل تفشيه، وبات منتشرًا في 31 بلدًا ومنطقة بزيادة ثماني دول. أما المتحور البرازيلي للفيروس فرُصد في ست دول جديدة؛ وهو ما يرفع العدد الإجمالي إلى ثماني دول. مشيرة إلى أن هذه النتائج أولية، ولا بد من إجراء عمليات تحليل أخرى.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
08:36 PM

"الصحة العالمية": متحور كورونا "البريطاني" ينتشر في 70 بلدًا و"الجنوب إفريقي" في 31

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الدول والمناطق التي انتشر فيها متحور فيروس كورونا البريطاني ارتفع إلى 70 في 25 يناير، أي بزيادة عشر دول منذ 12 يناير.

وأوضحت المنظمة في عرضها الوبائي الأسبوعي أن المتحور الجنوب إفريقي الأسرع انتقالاً يواصل تفشيه، وبات منتشرًا في 31 بلدًا ومنطقة بزيادة ثماني دول. أما المتحور البرازيلي للفيروس فرُصد في ست دول جديدة؛ وهو ما يرفع العدد الإجمالي إلى ثماني دول. مشيرة إلى أن هذه النتائج أولية، ولا بد من إجراء عمليات تحليل أخرى.

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