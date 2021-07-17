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تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة عسير

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً بمدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٦ مساءً.

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تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة عسير
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٦ مساءً.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
10:27 AM

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة عسير

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً بمدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٦ مساءً.

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