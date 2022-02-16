"عبدالعزيز" و"مازن" يحتفلان بزواجهما في الطائف

احتفل عبد العزيز بن أحمد الغامدي بزواجه على ابنة أحمد بن صالح الشمراني، كما احتفل مازن بن سعود الغامدي على ابنة سعيد بن محمد الغامدي مساء الخميس الماضي بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة الطائف وسط حضور عددٍ من أهالي العروسين.
احتفل عبد العزيز بن أحمد الغامدي بزواجه على ابنة أحمد بن صالح الشمراني، كما احتفل مازن بن سعود الغامدي على ابنة سعيد بن محمد الغامدي مساء الخميس الماضي بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة الطائف وسط حضور عددٍ من أهالي العروسين.
احتفل عبد العزيز بن أحمد الغامدي بزواجه على ابنة أحمد بن صالح الشمراني، كما احتفل مازن بن سعود الغامدي على ابنة سعيد بن محمد الغامدي مساء الخميس الماضي بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة الطائف وسط حضور عددٍ من أهالي العروسين.
احتفل عبد العزيز بن أحمد الغامدي بزواجه على ابنة أحمد بن صالح الشمراني، كما احتفل مازن بن سعود الغامدي على ابنة سعيد بن محمد الغامدي مساء الخميس الماضي بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة الطائف وسط حضور عددٍ من أهالي العروسين.