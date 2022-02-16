"عبدالعزيز" و"مازن" يحتفلان بزواجهما في الطائف

احتفل عبد العزيز بن أحمد الغامدي بزواجه على ابنة ‏أحمد بن صالح الشمراني، كما احتفل مازن بن سعود الغامدي على ابنة سعيد بن محمد الغامدي مساء الخميس الماضي بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة الطائف وسط حضور عددٍ من أهالي العروسين.