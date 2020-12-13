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"بلدية جدة" الجديدة تُلزم مواطن بإزالة مبنى مخالف للاشتراطات بحي الروضة

إثر مخالفته ترخيص البناء الصادر له وارتكاب تجاوزات غير نظامية

ألزمت بلدية جدة الجديدة التابعة لأمانة محافظة جدة، مواطناً، بإزالة مبنى سكني تحت الإنشاء بنطاق البلدية إثر مخالفته ترخيص البناء الصادر له وارتكاب تجاوزات بناء غير نظامية.

وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة المهندس باسم الجدعاني؛ أن القسم المختص في البلدية رصد تجاوزاً للارتدادات النظامية لمبنى تحت الإنشاء على أرض مساحتها ٥٢٨م٢ بحي الروضة، مبيناً أنه جرى إيقاف الأعمال في الموقع وإشعار المالك، وإلزامه بإزالة المخالفة وفقاً للأنظمة والتعليمات التي نصت في لائحة الغرامات على أن الأصل في المخالفات هو الإزالة.

وأهابت أمانة جدة بضرورة الالتزام بالاشتراطات النظامية، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية في أنحاء المحافظة ومضيها في تطبيق الأنظمة على جميع المواقع المخالفة.

أمانة محافظة جدة

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"بلدية جدة" الجديدة تُلزم مواطن بإزالة مبنى مخالف للاشتراطات بحي الروضة
سبق

ألزمت بلدية جدة الجديدة التابعة لأمانة محافظة جدة، مواطناً، بإزالة مبنى سكني تحت الإنشاء بنطاق البلدية إثر مخالفته ترخيص البناء الصادر له وارتكاب تجاوزات بناء غير نظامية.

وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة المهندس باسم الجدعاني؛ أن القسم المختص في البلدية رصد تجاوزاً للارتدادات النظامية لمبنى تحت الإنشاء على أرض مساحتها ٥٢٨م٢ بحي الروضة، مبيناً أنه جرى إيقاف الأعمال في الموقع وإشعار المالك، وإلزامه بإزالة المخالفة وفقاً للأنظمة والتعليمات التي نصت في لائحة الغرامات على أن الأصل في المخالفات هو الإزالة.

وأهابت أمانة جدة بضرورة الالتزام بالاشتراطات النظامية، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية في أنحاء المحافظة ومضيها في تطبيق الأنظمة على جميع المواقع المخالفة.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
12:33 PM

"بلدية جدة" الجديدة تُلزم مواطن بإزالة مبنى مخالف للاشتراطات بحي الروضة

إثر مخالفته ترخيص البناء الصادر له وارتكاب تجاوزات غير نظامية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
2,826

ألزمت بلدية جدة الجديدة التابعة لأمانة محافظة جدة، مواطناً، بإزالة مبنى سكني تحت الإنشاء بنطاق البلدية إثر مخالفته ترخيص البناء الصادر له وارتكاب تجاوزات بناء غير نظامية.

وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة المهندس باسم الجدعاني؛ أن القسم المختص في البلدية رصد تجاوزاً للارتدادات النظامية لمبنى تحت الإنشاء على أرض مساحتها ٥٢٨م٢ بحي الروضة، مبيناً أنه جرى إيقاف الأعمال في الموقع وإشعار المالك، وإلزامه بإزالة المخالفة وفقاً للأنظمة والتعليمات التي نصت في لائحة الغرامات على أن الأصل في المخالفات هو الإزالة.

وأهابت أمانة جدة بضرورة الالتزام بالاشتراطات النظامية، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية في أنحاء المحافظة ومضيها في تطبيق الأنظمة على جميع المواقع المخالفة.

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