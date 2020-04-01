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الأمن العام لـ"سبق": ندرس حلولاً تقنية لتسهيل التواصل مع فريق عمل طلبات السماح بالتنقل

أكد تلقي 37 ألف طلب خلال يومين.. والموافقة لـ300 للحالات الطارئة والاستثنائية

أكد العميد سامي الشويرخ المتحدث الرسمي للأمن العام أن خلية الأزمة المكلفة بملف "كورونا" في الأمن العام تدرس إيجاد حلول تقنية لتسهيل عملية التواصل مع فريق عمل طلبات التنقل للحالات الطارئة والاستثنائية، غير البريد الإلكتروني الحالي.

وأوضح في رده على استفسار "سبق" أن الفريق قد يتوصل إلى حلول خلال الساعات القادمة، وسيتم إعلان ذلك.

وبين "الشويرخ" أن الفريق وصله خلال اليومين الماضيين أكثر من 37 ألف طلب، تمت الموافقة لنحو 300 طلب لحالات طارئة واستثنائية، مثل جلسات العلاج لمرضى السرطان أو عمليات جراحية لا يمكن تأجيلها، أو حالات وفاة لأقارب من الدرجة الأولى.

وقال: "للأسف وصلتنا طلبات لمخالفة لقرار منع التجول منها زيارات أقارب في منطقة أخرى، رغم أن قرار منع التجول جاء للحدّ من التجمعات والمخالطة للحد من انتشار الفيروس".

وأهاب "الشويرخ" بالجميع عدم إرسال الطلبات التي يمكن تأجيلها، مؤكداً أن الخدمة تأتي للحالات الطارئة والاستثنائية فقط.

الأمن العام فيروس كورونا الجديد ⁧منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمن العام لـ"سبق": ندرس حلولاً تقنية لتسهيل التواصل مع فريق عمل طلبات السماح بالتنقل
سبق

أكد العميد سامي الشويرخ المتحدث الرسمي للأمن العام أن خلية الأزمة المكلفة بملف "كورونا" في الأمن العام تدرس إيجاد حلول تقنية لتسهيل عملية التواصل مع فريق عمل طلبات التنقل للحالات الطارئة والاستثنائية، غير البريد الإلكتروني الحالي.

وأوضح في رده على استفسار "سبق" أن الفريق قد يتوصل إلى حلول خلال الساعات القادمة، وسيتم إعلان ذلك.

وبين "الشويرخ" أن الفريق وصله خلال اليومين الماضيين أكثر من 37 ألف طلب، تمت الموافقة لنحو 300 طلب لحالات طارئة واستثنائية، مثل جلسات العلاج لمرضى السرطان أو عمليات جراحية لا يمكن تأجيلها، أو حالات وفاة لأقارب من الدرجة الأولى.

وقال: "للأسف وصلتنا طلبات لمخالفة لقرار منع التجول منها زيارات أقارب في منطقة أخرى، رغم أن قرار منع التجول جاء للحدّ من التجمعات والمخالطة للحد من انتشار الفيروس".

وأهاب "الشويرخ" بالجميع عدم إرسال الطلبات التي يمكن تأجيلها، مؤكداً أن الخدمة تأتي للحالات الطارئة والاستثنائية فقط.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
07:08 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
08:23 PM

الأمن العام لـ"سبق": ندرس حلولاً تقنية لتسهيل التواصل مع فريق عمل طلبات السماح بالتنقل

أكد تلقي 37 ألف طلب خلال يومين.. والموافقة لـ300 للحالات الطارئة والاستثنائية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
4,299

أكد العميد سامي الشويرخ المتحدث الرسمي للأمن العام أن خلية الأزمة المكلفة بملف "كورونا" في الأمن العام تدرس إيجاد حلول تقنية لتسهيل عملية التواصل مع فريق عمل طلبات التنقل للحالات الطارئة والاستثنائية، غير البريد الإلكتروني الحالي.

وأوضح في رده على استفسار "سبق" أن الفريق قد يتوصل إلى حلول خلال الساعات القادمة، وسيتم إعلان ذلك.

وبين "الشويرخ" أن الفريق وصله خلال اليومين الماضيين أكثر من 37 ألف طلب، تمت الموافقة لنحو 300 طلب لحالات طارئة واستثنائية، مثل جلسات العلاج لمرضى السرطان أو عمليات جراحية لا يمكن تأجيلها، أو حالات وفاة لأقارب من الدرجة الأولى.

وقال: "للأسف وصلتنا طلبات لمخالفة لقرار منع التجول منها زيارات أقارب في منطقة أخرى، رغم أن قرار منع التجول جاء للحدّ من التجمعات والمخالطة للحد من انتشار الفيروس".

وأهاب "الشويرخ" بالجميع عدم إرسال الطلبات التي يمكن تأجيلها، مؤكداً أن الخدمة تأتي للحالات الطارئة والاستثنائية فقط.

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