"الحمد" مديرًا لمستشفى مغربي بالرياض

عُيّن الاستشاري الدكتور طارق الحمد، مديرًا لمستشفى مغربي بالرياض، وهو من الكوارد السعودية الرائدة في طب العيون، وأول استشاري يحصل على الاعتماد الفرنسي في علاج القرنية المخروطية بالعدسات العلاجية المتخصصة، وحاصل على شهادة الدكتوراه والتخصص من المملكة المتحدة، بالإضافة لحصوله على شهادات في الإدارة التنفيذية من جامعة أكسفورد.



يُشار إلى أن "الحمد" قد رأس قسمًا وعدةَ لجان في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، كما شغل منصب وكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية، ومشرفًا عامًّا على العيادات، ورئيس لجنة التطوير بجامعة القصيم.