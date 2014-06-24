"مركز أورام محمد بن ناصر" يقدم خدماته لـ5 آلاف مريض في 5 أشهر

استفاد منه 11682 مريضاً العام الماضي.. وأجرى أول زراعة لخلايا جذعية بالمنطقة الجنوبية

قدّم مركز الأورام بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، في منطقة جازان، خدماته لـ5221 مستفيداً، وذلك خلال الخمسة أشهر الماضية من العام الحالي 2021.

وأبانت "صحة جازان" أن المراكز التخصصية بالمنطقة تقدم خدماتها للمرضى والمراجعين من جميع المحافظات والمراكز في المنطقة بجودة عالية؛ للتخفيف من معاناتهم، وتجنبهم مشقة السفر للمراكز المتخصصة في المناطق الأخرى.

وكان المركز قد قدّم خدماته لـ11682 مستفيداً، وذلك خلال العام الماضي 2020م منها 664 حالة جديدة فيما بلغت حالات المتابعة 11018 حالة.

يشار إلى أن المركز كان قد نجح في إجراء أول حالة زراعة خلايا جذعية على مستوى مستشفيات المنطقة الجنوبية لمواطن خمسيني مصاب بسرطان نخاع العظم النقوي Multiple Myeloma تحت إشراف كادر طبي سعودي من المستشفى.