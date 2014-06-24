النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1255 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1247 خلال الـ24 ساعة الماضية

"مركز أورام محمد بن ناصر" يقدم خدماته لـ5 آلاف مريض في 5 أشهر

استفاد منه 11682 مريضاً العام الماضي.. وأجرى أول زراعة لخلايا جذعية بالمنطقة الجنوبية

قدّم مركز الأورام بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، في منطقة جازان، خدماته لـ5221 مستفيداً، وذلك خلال الخمسة أشهر الماضية من العام الحالي 2021.

وأبانت "صحة جازان" أن المراكز التخصصية بالمنطقة تقدم خدماتها للمرضى والمراجعين من جميع المحافظات والمراكز في المنطقة بجودة عالية؛ للتخفيف من معاناتهم، وتجنبهم مشقة السفر للمراكز المتخصصة في المناطق الأخرى.

وكان المركز قد قدّم خدماته لـ11682 مستفيداً، وذلك خلال العام الماضي 2020م منها 664 حالة جديدة فيما بلغت حالات المتابعة 11018 حالة.

يشار إلى أن المركز كان قد نجح في إجراء أول حالة زراعة خلايا جذعية على مستوى مستشفيات المنطقة الجنوبية لمواطن خمسيني مصاب بسرطان نخاع العظم النقوي Multiple Myeloma تحت إشراف كادر طبي سعودي من المستشفى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مركز أورام محمد بن ناصر" يقدم خدماته لـ5 آلاف مريض في 5 أشهر
سبق

قدّم مركز الأورام بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، في منطقة جازان، خدماته لـ5221 مستفيداً، وذلك خلال الخمسة أشهر الماضية من العام الحالي 2021.

وأبانت "صحة جازان" أن المراكز التخصصية بالمنطقة تقدم خدماتها للمرضى والمراجعين من جميع المحافظات والمراكز في المنطقة بجودة عالية؛ للتخفيف من معاناتهم، وتجنبهم مشقة السفر للمراكز المتخصصة في المناطق الأخرى.

وكان المركز قد قدّم خدماته لـ11682 مستفيداً، وذلك خلال العام الماضي 2020م منها 664 حالة جديدة فيما بلغت حالات المتابعة 11018 حالة.

يشار إلى أن المركز كان قد نجح في إجراء أول حالة زراعة خلايا جذعية على مستوى مستشفيات المنطقة الجنوبية لمواطن خمسيني مصاب بسرطان نخاع العظم النقوي Multiple Myeloma تحت إشراف كادر طبي سعودي من المستشفى.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
03:05 PM

"مركز أورام محمد بن ناصر" يقدم خدماته لـ5 آلاف مريض في 5 أشهر

استفاد منه 11682 مريضاً العام الماضي.. وأجرى أول زراعة لخلايا جذعية بالمنطقة الجنوبية

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
0
190

قدّم مركز الأورام بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، في منطقة جازان، خدماته لـ5221 مستفيداً، وذلك خلال الخمسة أشهر الماضية من العام الحالي 2021.

وأبانت "صحة جازان" أن المراكز التخصصية بالمنطقة تقدم خدماتها للمرضى والمراجعين من جميع المحافظات والمراكز في المنطقة بجودة عالية؛ للتخفيف من معاناتهم، وتجنبهم مشقة السفر للمراكز المتخصصة في المناطق الأخرى.

وكان المركز قد قدّم خدماته لـ11682 مستفيداً، وذلك خلال العام الماضي 2020م منها 664 حالة جديدة فيما بلغت حالات المتابعة 11018 حالة.

يشار إلى أن المركز كان قد نجح في إجراء أول حالة زراعة خلايا جذعية على مستوى مستشفيات المنطقة الجنوبية لمواطن خمسيني مصاب بسرطان نخاع العظم النقوي Multiple Myeloma تحت إشراف كادر طبي سعودي من المستشفى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,777
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,217
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,420
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,988

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة