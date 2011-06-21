إيران تغلق محطة بوشهر النووية مؤقتًا

مسؤول ربط القرار بإجراء إصلاحات فنية

ذكر التلفزيون الإيراني اليوم الأحد أن محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية أُغلقت مؤقتًا للقيام بإصلاحات فنية.

من جهته، بيّن مسؤول للتلفزيون الرسمي أن المحطة أغلقت مؤقتًا منذ أمس للقيام بإصلاحات فنية، تستغرق بضعة أيام، وفقًا لـ"رويترز".