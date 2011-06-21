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إيران تغلق محطة بوشهر النووية مؤقتًا

مسؤول ربط القرار بإجراء إصلاحات فنية

ذكر التلفزيون الإيراني اليوم الأحد أن محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية أُغلقت مؤقتًا للقيام بإصلاحات فنية.

من جهته، بيّن مسؤول للتلفزيون الرسمي أن المحطة أغلقت مؤقتًا منذ أمس للقيام بإصلاحات فنية، تستغرق بضعة أيام، وفقًا لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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إيران تغلق محطة بوشهر النووية مؤقتًا
سبق

ذكر التلفزيون الإيراني اليوم الأحد أن محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية أُغلقت مؤقتًا للقيام بإصلاحات فنية.

من جهته، بيّن مسؤول للتلفزيون الرسمي أن المحطة أغلقت مؤقتًا منذ أمس للقيام بإصلاحات فنية، تستغرق بضعة أيام، وفقًا لـ"رويترز".

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
09:28 PM

إيران تغلق محطة بوشهر النووية مؤقتًا

مسؤول ربط القرار بإجراء إصلاحات فنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر التلفزيون الإيراني اليوم الأحد أن محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية أُغلقت مؤقتًا للقيام بإصلاحات فنية.

من جهته، بيّن مسؤول للتلفزيون الرسمي أن المحطة أغلقت مؤقتًا منذ أمس للقيام بإصلاحات فنية، تستغرق بضعة أيام، وفقًا لـ"رويترز".

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