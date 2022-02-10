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٥٦٣ أسرة تستفيد من مبادرة "كسوة الشتاء" بجمعية البر بالمشعلية في نجران

بتكلفة إجمالية تجاوزت 225 ألف ريال.. وهذه مشتملات الحقيبة

أنهت جمعية البر الخيرية بالمشعلية توزيع "مبادرة كسوة الشتاء" والتي استفاد منها 563 أسرة من الأسر المستفيدة لدى الجمعية بتكلفة إجمالية بلغت 225.200 ريال.

شملت حقيبة كسوة الشتاء لكل أسرة دفاية وعدد 2 بطانية وزن 4.5 كيلوجرام وعدد 2 بيجامة شتوية، ضمن المبادرة التي دشّنها الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بدعم من صندوق الدعم المجتمعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبحضور الدكتور صالح بن نمران الحارثي رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة نجران، يرافقه عدد من منسوبي مجلس الجمعيات بالمنطقة.

ونوّه مدير جمعية البر الخيرية بالمشعلية أحمد بن مبارك الهمامي بالدعم اللامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- اللذين يوليانه للجمعيات الخيرية بالمملكة، والذي يسهم في تنمية واستمرارية العمل الخيري، معبراً عن بالغ شكره وتقديره لصندوق الدعم المجتمعي بالوزارة، وكذلك مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة على هذه المبادرة، والتي أسهمت بتأمين المستلزمات الشتوية للأسر المحتاجة والمتعففة من مستفيدي الجمعية، وعلى كل جهودهم الحثيثة في خدمة الجمعيات ومستفيديها في المنطقة.

جمعية البر الخيرية بالمشعلية مبادرة كسوة الشتاء

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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٥٦٣ أسرة تستفيد من مبادرة "كسوة الشتاء" بجمعية البر بالمشعلية في نجران
سبق

أنهت جمعية البر الخيرية بالمشعلية توزيع "مبادرة كسوة الشتاء" والتي استفاد منها 563 أسرة من الأسر المستفيدة لدى الجمعية بتكلفة إجمالية بلغت 225.200 ريال.

شملت حقيبة كسوة الشتاء لكل أسرة دفاية وعدد 2 بطانية وزن 4.5 كيلوجرام وعدد 2 بيجامة شتوية، ضمن المبادرة التي دشّنها الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بدعم من صندوق الدعم المجتمعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبحضور الدكتور صالح بن نمران الحارثي رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة نجران، يرافقه عدد من منسوبي مجلس الجمعيات بالمنطقة.

ونوّه مدير جمعية البر الخيرية بالمشعلية أحمد بن مبارك الهمامي بالدعم اللامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- اللذين يوليانه للجمعيات الخيرية بالمملكة، والذي يسهم في تنمية واستمرارية العمل الخيري، معبراً عن بالغ شكره وتقديره لصندوق الدعم المجتمعي بالوزارة، وكذلك مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة على هذه المبادرة، والتي أسهمت بتأمين المستلزمات الشتوية للأسر المحتاجة والمتعففة من مستفيدي الجمعية، وعلى كل جهودهم الحثيثة في خدمة الجمعيات ومستفيديها في المنطقة.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
11:31 AM

٥٦٣ أسرة تستفيد من مبادرة "كسوة الشتاء" بجمعية البر بالمشعلية في نجران

بتكلفة إجمالية تجاوزت 225 ألف ريال.. وهذه مشتملات الحقيبة

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علي حفول - نجران
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أنهت جمعية البر الخيرية بالمشعلية توزيع "مبادرة كسوة الشتاء" والتي استفاد منها 563 أسرة من الأسر المستفيدة لدى الجمعية بتكلفة إجمالية بلغت 225.200 ريال.

شملت حقيبة كسوة الشتاء لكل أسرة دفاية وعدد 2 بطانية وزن 4.5 كيلوجرام وعدد 2 بيجامة شتوية، ضمن المبادرة التي دشّنها الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بدعم من صندوق الدعم المجتمعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبحضور الدكتور صالح بن نمران الحارثي رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة نجران، يرافقه عدد من منسوبي مجلس الجمعيات بالمنطقة.

ونوّه مدير جمعية البر الخيرية بالمشعلية أحمد بن مبارك الهمامي بالدعم اللامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- اللذين يوليانه للجمعيات الخيرية بالمملكة، والذي يسهم في تنمية واستمرارية العمل الخيري، معبراً عن بالغ شكره وتقديره لصندوق الدعم المجتمعي بالوزارة، وكذلك مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة على هذه المبادرة، والتي أسهمت بتأمين المستلزمات الشتوية للأسر المحتاجة والمتعففة من مستفيدي الجمعية، وعلى كل جهودهم الحثيثة في خدمة الجمعيات ومستفيديها في المنطقة.

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