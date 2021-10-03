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الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية لفرنسا

باريس تستخدمه في دخول ومغادرة منطقة الساحل

أعلن ناطق باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل باسكال إياني، اليوم "الأحد"، أن الحكومة الجزائرية حظرت على الطائرات العسكرية الفرنسية التحليقَ فوق أراضيها.

وبيّن "إياني" أن فرنسا تستخدم المجال الجوي الجزائري لدخول ومغادرة منطقة الساحل؛ حيث تنتشر قواتها في إطار عملية برخان؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

واعتبر أن "الإجراء الجزائري لن يؤثر على العمليات أو المهام الاستخباراتية التي تقوم بها فرنسا في منطقة الساحل".

ويأتي الحظر بعد يوم من استدعاء الجزائر سفيرها لدى فرنسا للتشاور، بعدما وصفته بتعليقات غير مسؤولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: "على خلفية التصريحات المنسوبة للرئيس الفرنسي، ترفض الجزائر رفضًا قاطعًا أيَّ تدخل في شؤونها الداخلية التي جاءت في تلك التصريحات".

وأضافت: "أمام هذه التصريحات اللامسؤولة، قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الاستدعاء الفوري لسفير الجزائر بفرنسا للتشاور".

ولفتت الرئاسة إلى أن التصريحات تمس الشهداء الجزائريين الذين ناضلوا من أجل الاستقلال عن فرنسا.

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الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية لفرنسا
سبق

أعلن ناطق باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل باسكال إياني، اليوم "الأحد"، أن الحكومة الجزائرية حظرت على الطائرات العسكرية الفرنسية التحليقَ فوق أراضيها.

وبيّن "إياني" أن فرنسا تستخدم المجال الجوي الجزائري لدخول ومغادرة منطقة الساحل؛ حيث تنتشر قواتها في إطار عملية برخان؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

واعتبر أن "الإجراء الجزائري لن يؤثر على العمليات أو المهام الاستخباراتية التي تقوم بها فرنسا في منطقة الساحل".

ويأتي الحظر بعد يوم من استدعاء الجزائر سفيرها لدى فرنسا للتشاور، بعدما وصفته بتعليقات غير مسؤولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: "على خلفية التصريحات المنسوبة للرئيس الفرنسي، ترفض الجزائر رفضًا قاطعًا أيَّ تدخل في شؤونها الداخلية التي جاءت في تلك التصريحات".

وأضافت: "أمام هذه التصريحات اللامسؤولة، قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الاستدعاء الفوري لسفير الجزائر بفرنسا للتشاور".

ولفتت الرئاسة إلى أن التصريحات تمس الشهداء الجزائريين الذين ناضلوا من أجل الاستقلال عن فرنسا.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
04:52 PM

الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية لفرنسا

باريس تستخدمه في دخول ومغادرة منطقة الساحل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن ناطق باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل باسكال إياني، اليوم "الأحد"، أن الحكومة الجزائرية حظرت على الطائرات العسكرية الفرنسية التحليقَ فوق أراضيها.

وبيّن "إياني" أن فرنسا تستخدم المجال الجوي الجزائري لدخول ومغادرة منطقة الساحل؛ حيث تنتشر قواتها في إطار عملية برخان؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

واعتبر أن "الإجراء الجزائري لن يؤثر على العمليات أو المهام الاستخباراتية التي تقوم بها فرنسا في منطقة الساحل".

ويأتي الحظر بعد يوم من استدعاء الجزائر سفيرها لدى فرنسا للتشاور، بعدما وصفته بتعليقات غير مسؤولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: "على خلفية التصريحات المنسوبة للرئيس الفرنسي، ترفض الجزائر رفضًا قاطعًا أيَّ تدخل في شؤونها الداخلية التي جاءت في تلك التصريحات".

وأضافت: "أمام هذه التصريحات اللامسؤولة، قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الاستدعاء الفوري لسفير الجزائر بفرنسا للتشاور".

ولفتت الرئاسة إلى أن التصريحات تمس الشهداء الجزائريين الذين ناضلوا من أجل الاستقلال عن فرنسا.

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