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اختنق بالطعام فأصيب بذبحة صدرية.. وفاة أحد نزلاء التأهيل الشامل بالقنفذة

شقيقه يطالب بالتحقيق.. و"الصحة": كان يعاني من توقف القلب وتم إجراء اللازم

توفي، بعد فجر اليوم، نزيل بمركز التأهيل الشامل بالقنفذة، بعد 5 أيام من إدخاله العناية المركزة بمستشفى القنفذة العام، بعد اختناقه بالطعام، وإصابته بذبحة صدرية، ونقله للمستشفى التي بَقِيَ فيه على التنفس الصناعي حتى فارق الحياة.

وقال أحمد القرشي، شقيق المتوفى (سلطان): خاطبنا عدة مستشفيات بجدة ومكة، وتعددت الأعذار؛ كعدم توفر سرير وغيرها، حتى فاضت روحه؛ مضيفًا: "نقص العناية بين التأهيل الشامل ورفض المستشفيات للطلب، أدى لوفاة أخي، وأناشد المسؤولين فتح تحقيق في الحالة".

وقال متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي لـ"سبق" قبل ساعات من وفاة النزيل: إنه حضر للطوارئ يوم الأربعاء الموافق 2/ 10/ 1440 الساعة 7:50 مساء وأحضر للمستشفى من مركز التأهيل الشامل، وكان يعاني من توقف القلب، وتم عمل اللازم في حينه، وتم تنويمه في العناية المركزة وعلى جهاز التنفس الصناعي.

وبيّن مصدر بمستشفى القنفذة العام لـ"سبق" أن النزيل اختنق بالطعام وهو يعاني متلازمة "داون سندروم"، وفي مثل حالته تحدث الاختناقات حتى بالماء؛ لضعف الأعصاب لديهم، وتكون تغذيتهم بعناية فائقة خشية الاختناق.

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اختنق بالطعام فأصيب بذبحة صدرية.. وفاة أحد نزلاء التأهيل الشامل بالقنفذة
سبق

توفي، بعد فجر اليوم، نزيل بمركز التأهيل الشامل بالقنفذة، بعد 5 أيام من إدخاله العناية المركزة بمستشفى القنفذة العام، بعد اختناقه بالطعام، وإصابته بذبحة صدرية، ونقله للمستشفى التي بَقِيَ فيه على التنفس الصناعي حتى فارق الحياة.

وقال أحمد القرشي، شقيق المتوفى (سلطان): خاطبنا عدة مستشفيات بجدة ومكة، وتعددت الأعذار؛ كعدم توفر سرير وغيرها، حتى فاضت روحه؛ مضيفًا: "نقص العناية بين التأهيل الشامل ورفض المستشفيات للطلب، أدى لوفاة أخي، وأناشد المسؤولين فتح تحقيق في الحالة".

وقال متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي لـ"سبق" قبل ساعات من وفاة النزيل: إنه حضر للطوارئ يوم الأربعاء الموافق 2/ 10/ 1440 الساعة 7:50 مساء وأحضر للمستشفى من مركز التأهيل الشامل، وكان يعاني من توقف القلب، وتم عمل اللازم في حينه، وتم تنويمه في العناية المركزة وعلى جهاز التنفس الصناعي.

وبيّن مصدر بمستشفى القنفذة العام لـ"سبق" أن النزيل اختنق بالطعام وهو يعاني متلازمة "داون سندروم"، وفي مثل حالته تحدث الاختناقات حتى بالماء؛ لضعف الأعصاب لديهم، وتكون تغذيتهم بعناية فائقة خشية الاختناق.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
08:59 AM
اخر تعديل
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
11:59 AM

اختنق بالطعام فأصيب بذبحة صدرية.. وفاة أحد نزلاء التأهيل الشامل بالقنفذة

شقيقه يطالب بالتحقيق.. و"الصحة": كان يعاني من توقف القلب وتم إجراء اللازم

A A A
عبدالعزيز الشهري - القنفذة
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10,281

توفي، بعد فجر اليوم، نزيل بمركز التأهيل الشامل بالقنفذة، بعد 5 أيام من إدخاله العناية المركزة بمستشفى القنفذة العام، بعد اختناقه بالطعام، وإصابته بذبحة صدرية، ونقله للمستشفى التي بَقِيَ فيه على التنفس الصناعي حتى فارق الحياة.

وقال أحمد القرشي، شقيق المتوفى (سلطان): خاطبنا عدة مستشفيات بجدة ومكة، وتعددت الأعذار؛ كعدم توفر سرير وغيرها، حتى فاضت روحه؛ مضيفًا: "نقص العناية بين التأهيل الشامل ورفض المستشفيات للطلب، أدى لوفاة أخي، وأناشد المسؤولين فتح تحقيق في الحالة".

وقال متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي لـ"سبق" قبل ساعات من وفاة النزيل: إنه حضر للطوارئ يوم الأربعاء الموافق 2/ 10/ 1440 الساعة 7:50 مساء وأحضر للمستشفى من مركز التأهيل الشامل، وكان يعاني من توقف القلب، وتم عمل اللازم في حينه، وتم تنويمه في العناية المركزة وعلى جهاز التنفس الصناعي.

وبيّن مصدر بمستشفى القنفذة العام لـ"سبق" أن النزيل اختنق بالطعام وهو يعاني متلازمة "داون سندروم"، وفي مثل حالته تحدث الاختناقات حتى بالماء؛ لضعف الأعصاب لديهم، وتكون تغذيتهم بعناية فائقة خشية الاختناق.

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