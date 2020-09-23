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"فيصل بن سلطان" مهنئًا باليوم الوطني: المملكة تعيش أفضل عصورها بحضور دولي مؤثر

قال: مرحلة مهمة وتاريخية تم فيها تدشين أكبر نهضة عرفتها الجزيرة العربية في العصر الحديث

رفع الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وحكومة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني.

وقال الأمير فيصل بن سلطان في تصريح صحفي بهذه المناسبة: تحل علينا ذكرى اليوم الوطني وقد مضى تسعون عامًا على توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وهي ذكرى التأسيس التي نفخر بها جميعًا؛ لما تمثله من مرحلة مهمة وتاريخية تم فيها توحيد البلاد وبسط الأمن وتدشين أكبر نهضة عرفتها الجزيرة العربية في العصر الحديث.

وأضاف: شهدت بلادنا العالية على مر العقود التسعة الماضية نهضة تنموية فريدة استمرت حتى عهدنا الحاضر، عهد النهضة الجديدة التي يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويهندس ويتابع تفاصيلها سمو ولي العهد يحفظهم الله، وهي نهضة اقتصادية وتنموية واقتصادية واجتماعية شاملة تُواصل من خلالها بلادنا مسيرتها نحو المستقبل الزاهر، بإذن الله.

وأكد الأمير فيصل، أن بلادنا تعيش أفضل عصورها بحضور دولي مؤثر تتضح ملامحه برئاسة مجموعة العشرين، وبما تديره من تحالفات مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، التي تستهدف توفير الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك على مستوى اقتصاد العالم نجد أن المملكة تبذل كل الجهد لاستقرار أسواق الطاقة وتأمين الإمدادات للعالم؛ بما يضمن استمرار العجلة الاقتصادية والتنموية للعالم أجمع.

وأشار إلى التعامل الحكيم للمملكة مع جائحة كورنا التي عصفت بالعالم، وقد كانت توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بتوفير كل الإمكانات الوقائية والصحية وتقديم الدعم لكل القطاعات؛ لها تأثير بالغ الأثر في تخفيف آثار الجائحة، وكان هذا التعامل محل تقدير من دول ومنظمات العالم.

واختتم، بسؤال الله أن يحفظ بلادنا، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم الرخاء والازدهار على ربوع بلادنا الغالية.

الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن سلطان" مهنئًا باليوم الوطني: المملكة تعيش أفضل عصورها بحضور دولي مؤثر
سبق

رفع الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وحكومة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني.

وقال الأمير فيصل بن سلطان في تصريح صحفي بهذه المناسبة: تحل علينا ذكرى اليوم الوطني وقد مضى تسعون عامًا على توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وهي ذكرى التأسيس التي نفخر بها جميعًا؛ لما تمثله من مرحلة مهمة وتاريخية تم فيها توحيد البلاد وبسط الأمن وتدشين أكبر نهضة عرفتها الجزيرة العربية في العصر الحديث.

وأضاف: شهدت بلادنا العالية على مر العقود التسعة الماضية نهضة تنموية فريدة استمرت حتى عهدنا الحاضر، عهد النهضة الجديدة التي يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويهندس ويتابع تفاصيلها سمو ولي العهد يحفظهم الله، وهي نهضة اقتصادية وتنموية واقتصادية واجتماعية شاملة تُواصل من خلالها بلادنا مسيرتها نحو المستقبل الزاهر، بإذن الله.

وأكد الأمير فيصل، أن بلادنا تعيش أفضل عصورها بحضور دولي مؤثر تتضح ملامحه برئاسة مجموعة العشرين، وبما تديره من تحالفات مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، التي تستهدف توفير الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك على مستوى اقتصاد العالم نجد أن المملكة تبذل كل الجهد لاستقرار أسواق الطاقة وتأمين الإمدادات للعالم؛ بما يضمن استمرار العجلة الاقتصادية والتنموية للعالم أجمع.

وأشار إلى التعامل الحكيم للمملكة مع جائحة كورنا التي عصفت بالعالم، وقد كانت توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بتوفير كل الإمكانات الوقائية والصحية وتقديم الدعم لكل القطاعات؛ لها تأثير بالغ الأثر في تخفيف آثار الجائحة، وكان هذا التعامل محل تقدير من دول ومنظمات العالم.

واختتم، بسؤال الله أن يحفظ بلادنا، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم الرخاء والازدهار على ربوع بلادنا الغالية.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
12:49 PM

"فيصل بن سلطان" مهنئًا باليوم الوطني: المملكة تعيش أفضل عصورها بحضور دولي مؤثر

قال: مرحلة مهمة وتاريخية تم فيها تدشين أكبر نهضة عرفتها الجزيرة العربية في العصر الحديث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وحكومة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني.

وقال الأمير فيصل بن سلطان في تصريح صحفي بهذه المناسبة: تحل علينا ذكرى اليوم الوطني وقد مضى تسعون عامًا على توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وهي ذكرى التأسيس التي نفخر بها جميعًا؛ لما تمثله من مرحلة مهمة وتاريخية تم فيها توحيد البلاد وبسط الأمن وتدشين أكبر نهضة عرفتها الجزيرة العربية في العصر الحديث.

وأضاف: شهدت بلادنا العالية على مر العقود التسعة الماضية نهضة تنموية فريدة استمرت حتى عهدنا الحاضر، عهد النهضة الجديدة التي يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويهندس ويتابع تفاصيلها سمو ولي العهد يحفظهم الله، وهي نهضة اقتصادية وتنموية واقتصادية واجتماعية شاملة تُواصل من خلالها بلادنا مسيرتها نحو المستقبل الزاهر، بإذن الله.

وأكد الأمير فيصل، أن بلادنا تعيش أفضل عصورها بحضور دولي مؤثر تتضح ملامحه برئاسة مجموعة العشرين، وبما تديره من تحالفات مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، التي تستهدف توفير الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك على مستوى اقتصاد العالم نجد أن المملكة تبذل كل الجهد لاستقرار أسواق الطاقة وتأمين الإمدادات للعالم؛ بما يضمن استمرار العجلة الاقتصادية والتنموية للعالم أجمع.

وأشار إلى التعامل الحكيم للمملكة مع جائحة كورنا التي عصفت بالعالم، وقد كانت توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بتوفير كل الإمكانات الوقائية والصحية وتقديم الدعم لكل القطاعات؛ لها تأثير بالغ الأثر في تخفيف آثار الجائحة، وكان هذا التعامل محل تقدير من دول ومنظمات العالم.

واختتم، بسؤال الله أن يحفظ بلادنا، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم الرخاء والازدهار على ربوع بلادنا الغالية.

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