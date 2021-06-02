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واشنطن تحذّر من عواقب مدمرة جراء التصعيد الحوثي على مأرب

مسؤولان أمريكيان يشدّدان على رفض بلادهما استهداف المدنيين

حذّر مسؤولان أمريكيان من العواقب المدمّرة التي سيخلفها التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية على الوضع الإنساني في محافظة مأرب.

وأعرب المبعوث الأمريكي لدى اليمن تيم ليندركينغ، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية كاثي ويستلي، خلال اتصال عبر تقنية الفيديو مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، عن قلقهما بشأن العواقب الإنسانية المدمرة لهجوم الحوثيين على مأرب، والحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال الدعم للسكان المحليين.

وأكد المسؤولان موقف بلادهما الرافض لاستهداف المدنيين والنازحين، وتأييدهما للوصول إلى حل شامل في البلاد.

من جهته قال محافظ مأرب: إن ميليشيا الحوثي تسعى لاستمرار الحرب لخدمة الأجندة الإيرانية، وإن اليمنيين سيرغمونها على السلام ويستعيدون دولتهم.

وأعرب عن امتنانه للتصريحات والمواقف الإيجابية، للمبعوث الأمريكي وتفهُّمه للقضية اليمنية.

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واشنطن تحذّر من عواقب مدمرة جراء التصعيد الحوثي على مأرب
سبق

حذّر مسؤولان أمريكيان من العواقب المدمّرة التي سيخلفها التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية على الوضع الإنساني في محافظة مأرب.

وأعرب المبعوث الأمريكي لدى اليمن تيم ليندركينغ، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية كاثي ويستلي، خلال اتصال عبر تقنية الفيديو مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، عن قلقهما بشأن العواقب الإنسانية المدمرة لهجوم الحوثيين على مأرب، والحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال الدعم للسكان المحليين.

وأكد المسؤولان موقف بلادهما الرافض لاستهداف المدنيين والنازحين، وتأييدهما للوصول إلى حل شامل في البلاد.

من جهته قال محافظ مأرب: إن ميليشيا الحوثي تسعى لاستمرار الحرب لخدمة الأجندة الإيرانية، وإن اليمنيين سيرغمونها على السلام ويستعيدون دولتهم.

وأعرب عن امتنانه للتصريحات والمواقف الإيجابية، للمبعوث الأمريكي وتفهُّمه للقضية اليمنية.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
05:43 PM

واشنطن تحذّر من عواقب مدمرة جراء التصعيد الحوثي على مأرب

مسؤولان أمريكيان يشدّدان على رفض بلادهما استهداف المدنيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذّر مسؤولان أمريكيان من العواقب المدمّرة التي سيخلفها التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية على الوضع الإنساني في محافظة مأرب.

وأعرب المبعوث الأمريكي لدى اليمن تيم ليندركينغ، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية كاثي ويستلي، خلال اتصال عبر تقنية الفيديو مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، عن قلقهما بشأن العواقب الإنسانية المدمرة لهجوم الحوثيين على مأرب، والحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال الدعم للسكان المحليين.

وأكد المسؤولان موقف بلادهما الرافض لاستهداف المدنيين والنازحين، وتأييدهما للوصول إلى حل شامل في البلاد.

من جهته قال محافظ مأرب: إن ميليشيا الحوثي تسعى لاستمرار الحرب لخدمة الأجندة الإيرانية، وإن اليمنيين سيرغمونها على السلام ويستعيدون دولتهم.

وأعرب عن امتنانه للتصريحات والمواقف الإيجابية، للمبعوث الأمريكي وتفهُّمه للقضية اليمنية.

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