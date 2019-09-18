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واشنطن ولندن تبحثان الحاجة لرد دبلوماسي موحد على هجوم أرامكو

"ترامب وجونسون" اتفقا على عدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي

ندد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالهجوم على منشأتي النفط السعوديتين في مطلع الأسبوع، وبحثا الحاجة لرد دبلوماسي موحد خلال اتصال هاتفي اليوم (الأربعاء).

وقال بيان لمكتب "جونسون" أوردته "رويترز": "أدانا الهجمات وبحثا الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد من الشركاء الدوليين".

وأفاد البيان بأن الزعيمين تحدثا عن إيران واتفقا على وجوب عدم السماح لها بالحصول على سلاح نووي“.

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واشنطن ولندن تبحثان الحاجة لرد دبلوماسي موحد على هجوم أرامكو
سبق

ندد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالهجوم على منشأتي النفط السعوديتين في مطلع الأسبوع، وبحثا الحاجة لرد دبلوماسي موحد خلال اتصال هاتفي اليوم (الأربعاء).

وقال بيان لمكتب "جونسون" أوردته "رويترز": "أدانا الهجمات وبحثا الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد من الشركاء الدوليين".

وأفاد البيان بأن الزعيمين تحدثا عن إيران واتفقا على وجوب عدم السماح لها بالحصول على سلاح نووي“.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
09:11 PM

واشنطن ولندن تبحثان الحاجة لرد دبلوماسي موحد على هجوم أرامكو

"ترامب وجونسون" اتفقا على عدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ندد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالهجوم على منشأتي النفط السعوديتين في مطلع الأسبوع، وبحثا الحاجة لرد دبلوماسي موحد خلال اتصال هاتفي اليوم (الأربعاء).

وقال بيان لمكتب "جونسون" أوردته "رويترز": "أدانا الهجمات وبحثا الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد من الشركاء الدوليين".

وأفاد البيان بأن الزعيمين تحدثا عن إيران واتفقا على وجوب عدم السماح لها بالحصول على سلاح نووي“.

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