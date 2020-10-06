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"الفحص المبكر وعي" شعار لحملة التوعوية بسرطان الثدي خلال شهر أكتوبر

مركز عبداللطيف اكتشف إصابة 40 حالة خلال عام 2019م

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان ممثلة بمركز عبداللطيف للكشف المبكر عن سرطان الثدي، حملتها التوعوية تحت شعار "الفحص المبكر وعي" التي تستمر طيلة شهر أكتوبر الحالي؛ لنشر الوعي حول المرض ومسبباته وطرق الوقاية منه وزيادة معدلات الفحص المبكر.

وأشارت الإحصاءات الصادرة من مركز عبداللطيف للكشف المبكر إلى أن عدد الحالات التي اكتُشفت إصابتها بسرطان الثدي خلال عام 2019م بلغت 40 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المشتبه بها 56 حالة، مما يؤكد ضرورة الكشف المبكر الذي يسهم في رفع نسبة الشفاء إلى ما يفوق 95%.

وأوضحت الجمعية أن مركز عبداللطيف قام بتنفيذ الحملة لتكون على أوسع نطاقاً ضمن أجندة التوعية بسرطان الثدي من خلال العمل على العديد من البرامج والفعاليات بالتعاون مع المراكز الصحية والمراكز التجارية، بما في ذلك توفير أحدث الوسائل للكشف المبكر والمتمثلة في عيادات الكشف المتنقلة والمزودة بأحدث الأجهزة والمعايير الطبية، والمزودة بكوادر من ذوي الاختصاص، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية للكشف والتواصل مع الجمهور.

يُذكر أن مركز عبداللطيف للكشف المبكر التابع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان يقدم خدماته الطبية والاجتماعية من توعية وتثقيف، وخدمات الدعم والوقاية، وتمكن المركز من تقديم أكثر من 40،000 خدمة للمرضى، ويمكن للراغبات في إجراء الكشف، حجز موعد بالاتصال على هاتف المركز 0112935945، أو عن طريق الموقع الإلكتروني: https://www.saudicancer.org/index.php/2020.

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"الفحص المبكر وعي" شعار لحملة التوعوية بسرطان الثدي خلال شهر أكتوبر
سبق

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان ممثلة بمركز عبداللطيف للكشف المبكر عن سرطان الثدي، حملتها التوعوية تحت شعار "الفحص المبكر وعي" التي تستمر طيلة شهر أكتوبر الحالي؛ لنشر الوعي حول المرض ومسبباته وطرق الوقاية منه وزيادة معدلات الفحص المبكر.

وأشارت الإحصاءات الصادرة من مركز عبداللطيف للكشف المبكر إلى أن عدد الحالات التي اكتُشفت إصابتها بسرطان الثدي خلال عام 2019م بلغت 40 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المشتبه بها 56 حالة، مما يؤكد ضرورة الكشف المبكر الذي يسهم في رفع نسبة الشفاء إلى ما يفوق 95%.

وأوضحت الجمعية أن مركز عبداللطيف قام بتنفيذ الحملة لتكون على أوسع نطاقاً ضمن أجندة التوعية بسرطان الثدي من خلال العمل على العديد من البرامج والفعاليات بالتعاون مع المراكز الصحية والمراكز التجارية، بما في ذلك توفير أحدث الوسائل للكشف المبكر والمتمثلة في عيادات الكشف المتنقلة والمزودة بأحدث الأجهزة والمعايير الطبية، والمزودة بكوادر من ذوي الاختصاص، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية للكشف والتواصل مع الجمهور.

يُذكر أن مركز عبداللطيف للكشف المبكر التابع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان يقدم خدماته الطبية والاجتماعية من توعية وتثقيف، وخدمات الدعم والوقاية، وتمكن المركز من تقديم أكثر من 40،000 خدمة للمرضى، ويمكن للراغبات في إجراء الكشف، حجز موعد بالاتصال على هاتف المركز 0112935945، أو عن طريق الموقع الإلكتروني: https://www.saudicancer.org/index.php/2020.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
05:59 PM

"الفحص المبكر وعي" شعار لحملة التوعوية بسرطان الثدي خلال شهر أكتوبر

مركز عبداللطيف اكتشف إصابة 40 حالة خلال عام 2019م

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان ممثلة بمركز عبداللطيف للكشف المبكر عن سرطان الثدي، حملتها التوعوية تحت شعار "الفحص المبكر وعي" التي تستمر طيلة شهر أكتوبر الحالي؛ لنشر الوعي حول المرض ومسبباته وطرق الوقاية منه وزيادة معدلات الفحص المبكر.

وأشارت الإحصاءات الصادرة من مركز عبداللطيف للكشف المبكر إلى أن عدد الحالات التي اكتُشفت إصابتها بسرطان الثدي خلال عام 2019م بلغت 40 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المشتبه بها 56 حالة، مما يؤكد ضرورة الكشف المبكر الذي يسهم في رفع نسبة الشفاء إلى ما يفوق 95%.

وأوضحت الجمعية أن مركز عبداللطيف قام بتنفيذ الحملة لتكون على أوسع نطاقاً ضمن أجندة التوعية بسرطان الثدي من خلال العمل على العديد من البرامج والفعاليات بالتعاون مع المراكز الصحية والمراكز التجارية، بما في ذلك توفير أحدث الوسائل للكشف المبكر والمتمثلة في عيادات الكشف المتنقلة والمزودة بأحدث الأجهزة والمعايير الطبية، والمزودة بكوادر من ذوي الاختصاص، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية للكشف والتواصل مع الجمهور.

يُذكر أن مركز عبداللطيف للكشف المبكر التابع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان يقدم خدماته الطبية والاجتماعية من توعية وتثقيف، وخدمات الدعم والوقاية، وتمكن المركز من تقديم أكثر من 40،000 خدمة للمرضى، ويمكن للراغبات في إجراء الكشف، حجز موعد بالاتصال على هاتف المركز 0112935945، أو عن طريق الموقع الإلكتروني: https://www.saudicancer.org/index.php/2020.

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