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"الهلال الأحمر" يستضيف اجتماعات اللجنة الإسلامية للهلال الدولي

الدكتور العويسي يرأس وفد الهيئة

تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم، في استضافة اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الإسلامية للهلال الدولي في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مقرها بجدة.

ويرأس وفد الهلال الأحمر السعودي رئيس الهيئة الدكتور جلال بن محمد العويسي، بمشاركة عدد من قيادات الهيئة ومنسوبيها، بهدف تعزيز حضور المملكة العربية السعودية على الساحة الإنسانية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص دائمًا على أن تكون بلاد الحرمين الشريفين يدًا سباقة بالخير إلى كل الأشقاء في مختلف ربوع العالم الإسلامي.

ويبحث اجتماع اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، الذي يأتي برعاية سامية من المملكة، آخر المستجدات في الموضوعات المتعلقة بأعمال تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في حالات الكوارث الطبيعية وتقديم الإغاثة الإنسانية الخاصة بالنازحين في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومواصلة التعاون والتنسيق في مجالات العمل الإنساني ومتابعة التطورات في برنامج الهجرة غير النظامية.

كما يناقش الاجتماع تقارير عن إدارة الهلال الدولي، والمنتدى الإسلامي للقانون الدولي، والاجتماعات التشاورية بين اللجنة والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في منظمة التعاون الإسلامي.

وتعد اللجنة الإسلامية للهلال الدولي ومقرها مدينة "بنغازي – ليبيا"، إحدى المؤسسات المتخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تهدف إلى بناء وتوثيق العلاقات مع المنظمات الوطنية الحكومية وغير الحكومية العاملة في المجالات الإنسانية بدول المنظمة، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في حالات الكوارث الطبيعية وغيرها، وتنفيذ برامج المساعدات الإنسانية التي تمولها الأجهزة والمؤسسات الإسلامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الهلال الأحمر" يستضيف اجتماعات اللجنة الإسلامية للهلال الدولي
سبق

تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم، في استضافة اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الإسلامية للهلال الدولي في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مقرها بجدة.

ويرأس وفد الهلال الأحمر السعودي رئيس الهيئة الدكتور جلال بن محمد العويسي، بمشاركة عدد من قيادات الهيئة ومنسوبيها، بهدف تعزيز حضور المملكة العربية السعودية على الساحة الإنسانية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص دائمًا على أن تكون بلاد الحرمين الشريفين يدًا سباقة بالخير إلى كل الأشقاء في مختلف ربوع العالم الإسلامي.

ويبحث اجتماع اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، الذي يأتي برعاية سامية من المملكة، آخر المستجدات في الموضوعات المتعلقة بأعمال تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في حالات الكوارث الطبيعية وتقديم الإغاثة الإنسانية الخاصة بالنازحين في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومواصلة التعاون والتنسيق في مجالات العمل الإنساني ومتابعة التطورات في برنامج الهجرة غير النظامية.

كما يناقش الاجتماع تقارير عن إدارة الهلال الدولي، والمنتدى الإسلامي للقانون الدولي، والاجتماعات التشاورية بين اللجنة والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في منظمة التعاون الإسلامي.

وتعد اللجنة الإسلامية للهلال الدولي ومقرها مدينة "بنغازي – ليبيا"، إحدى المؤسسات المتخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تهدف إلى بناء وتوثيق العلاقات مع المنظمات الوطنية الحكومية وغير الحكومية العاملة في المجالات الإنسانية بدول المنظمة، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في حالات الكوارث الطبيعية وغيرها، وتنفيذ برامج المساعدات الإنسانية التي تمولها الأجهزة والمؤسسات الإسلامية.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
07:54 PM

"الهلال الأحمر" يستضيف اجتماعات اللجنة الإسلامية للهلال الدولي

الدكتور العويسي يرأس وفد الهيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم، في استضافة اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الإسلامية للهلال الدولي في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مقرها بجدة.

ويرأس وفد الهلال الأحمر السعودي رئيس الهيئة الدكتور جلال بن محمد العويسي، بمشاركة عدد من قيادات الهيئة ومنسوبيها، بهدف تعزيز حضور المملكة العربية السعودية على الساحة الإنسانية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص دائمًا على أن تكون بلاد الحرمين الشريفين يدًا سباقة بالخير إلى كل الأشقاء في مختلف ربوع العالم الإسلامي.

ويبحث اجتماع اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، الذي يأتي برعاية سامية من المملكة، آخر المستجدات في الموضوعات المتعلقة بأعمال تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في حالات الكوارث الطبيعية وتقديم الإغاثة الإنسانية الخاصة بالنازحين في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومواصلة التعاون والتنسيق في مجالات العمل الإنساني ومتابعة التطورات في برنامج الهجرة غير النظامية.

كما يناقش الاجتماع تقارير عن إدارة الهلال الدولي، والمنتدى الإسلامي للقانون الدولي، والاجتماعات التشاورية بين اللجنة والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في منظمة التعاون الإسلامي.

وتعد اللجنة الإسلامية للهلال الدولي ومقرها مدينة "بنغازي – ليبيا"، إحدى المؤسسات المتخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تهدف إلى بناء وتوثيق العلاقات مع المنظمات الوطنية الحكومية وغير الحكومية العاملة في المجالات الإنسانية بدول المنظمة، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في حالات الكوارث الطبيعية وغيرها، وتنفيذ برامج المساعدات الإنسانية التي تمولها الأجهزة والمؤسسات الإسلامية.

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