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ماذا قال "حمد الله" بعد تصدُّره قائمي هدافي العالم في عام 2019

وجَّه محترف نادي النصر وهدافه، المغربي عبدالرزاق حمد الله، رسالة خاصة لزملائه اللاعبين في الفريق، وجماهير ناديه؛ وذلك عقب تتويجه بصدارة هدافي العالم لعام 2019.

وتقدَّم اللاعب ببالغ شكره لزملائه اللاعبين في الفريق مشددًا على أنه لم يكن ليصل لهذا الرقم دون مساعدتهم، كما توجَّه بشكر خاص لجماهير الفريق التي تدعمه بشكل كبير.

وتُوِّج المغربي عبدالرزاق حمد الله هدافًا للعالم لعام 2019 برصيد 57 هدفًا متفوقًا على نجم البايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أحرز 54 هدفًا.

وجاء في المركز الأول في قائمة هدافي العالم: المغربي حمدالله، وفي المركز الثاني روبرت بيفاندوفسكي، وثالثًا ليونيل ميسي بـ 50 هدفًا، ثم كيليان مبابي بـ 44 هدفًا، وفي المركز الخامس كريستيانو رونالدو بـ39 هدفًا.

عبدالرزاق حمدالله النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ماذا قال "حمد الله" بعد تصدُّره قائمي هدافي العالم في عام 2019
سبق

وجَّه محترف نادي النصر وهدافه، المغربي عبدالرزاق حمد الله، رسالة خاصة لزملائه اللاعبين في الفريق، وجماهير ناديه؛ وذلك عقب تتويجه بصدارة هدافي العالم لعام 2019.

وتقدَّم اللاعب ببالغ شكره لزملائه اللاعبين في الفريق مشددًا على أنه لم يكن ليصل لهذا الرقم دون مساعدتهم، كما توجَّه بشكر خاص لجماهير الفريق التي تدعمه بشكل كبير.

وتُوِّج المغربي عبدالرزاق حمد الله هدافًا للعالم لعام 2019 برصيد 57 هدفًا متفوقًا على نجم البايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أحرز 54 هدفًا.

وجاء في المركز الأول في قائمة هدافي العالم: المغربي حمدالله، وفي المركز الثاني روبرت بيفاندوفسكي، وثالثًا ليونيل ميسي بـ 50 هدفًا، ثم كيليان مبابي بـ 44 هدفًا، وفي المركز الخامس كريستيانو رونالدو بـ39 هدفًا.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
11:53 PM

ماذا قال "حمد الله" بعد تصدُّره قائمي هدافي العالم في عام 2019

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محمد السيّد - الرياض
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1,426

وجَّه محترف نادي النصر وهدافه، المغربي عبدالرزاق حمد الله، رسالة خاصة لزملائه اللاعبين في الفريق، وجماهير ناديه؛ وذلك عقب تتويجه بصدارة هدافي العالم لعام 2019.

وتقدَّم اللاعب ببالغ شكره لزملائه اللاعبين في الفريق مشددًا على أنه لم يكن ليصل لهذا الرقم دون مساعدتهم، كما توجَّه بشكر خاص لجماهير الفريق التي تدعمه بشكل كبير.

وتُوِّج المغربي عبدالرزاق حمد الله هدافًا للعالم لعام 2019 برصيد 57 هدفًا متفوقًا على نجم البايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أحرز 54 هدفًا.

وجاء في المركز الأول في قائمة هدافي العالم: المغربي حمدالله، وفي المركز الثاني روبرت بيفاندوفسكي، وثالثًا ليونيل ميسي بـ 50 هدفًا، ثم كيليان مبابي بـ 44 هدفًا، وفي المركز الخامس كريستيانو رونالدو بـ39 هدفًا.

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