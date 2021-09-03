كما استفاد من قسم المختبر 633 مستفيدًا، وقسم الأشعة 91 مستفيدًا، وقسم الخدمات التمريضية 699 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 7 أشخاص، وقسم التوليد 4 حالات، وقسم نقل الدم 4 مستفيدين، فيما صُرفت الأدوية لـ2.389 فردًا، كما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.
كما استفاد من قسم المختبر 633 مستفيدًا، وقسم الأشعة 91 مستفيدًا، وقسم الخدمات التمريضية 699 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 7 أشخاص، وقسم التوليد 4 حالات، وقسم نقل الدم 4 مستفيدين، فيما صُرفت الأدوية لـ2.389 فردًا، كما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.
03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
04:56 PM
بالصور.. مركز الجعدة الصحي بحجة يقدم خدماته لأكثر من 3,000 مستفيد خلال أسبوع
كما استفاد من قسم المختبر 633 مستفيدًا، وقسم الأشعة 91 مستفيدًا، وقسم الخدمات التمريضية 699 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 7 أشخاص، وقسم التوليد 4 حالات، وقسم نقل الدم 4 مستفيدين، فيما صُرفت الأدوية لـ2.389 فردًا، كما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.