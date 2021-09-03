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بالصور.. مركز الجعدة الصحي بحجة يقدم خدماته لأكثر من 3,000 مستفيد خلال أسبوع

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ3.036 مستفيدًا خلال المدة من 12 حتى 18 أغسطس 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 820 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 446 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 145 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 827 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 521 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 151 مستفيدًا.

كما استفاد من قسم المختبر 633 مستفيدًا، وقسم الأشعة 91 مستفيدًا، وقسم الخدمات التمريضية 699 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 7 أشخاص، وقسم التوليد 4 حالات، وقسم نقل الدم 4 مستفيدين، فيما صُرفت الأدوية لـ2.389 فردًا، كما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

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بالصور.. مركز الجعدة الصحي بحجة يقدم خدماته لأكثر من 3,000 مستفيد خلال أسبوع
سبق

قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ3.036 مستفيدًا خلال المدة من 12 حتى 18 أغسطس 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 820 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 446 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 145 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 827 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 521 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 151 مستفيدًا.

كما استفاد من قسم المختبر 633 مستفيدًا، وقسم الأشعة 91 مستفيدًا، وقسم الخدمات التمريضية 699 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 7 أشخاص، وقسم التوليد 4 حالات، وقسم نقل الدم 4 مستفيدين، فيما صُرفت الأدوية لـ2.389 فردًا، كما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
04:56 PM

بالصور.. مركز الجعدة الصحي بحجة يقدم خدماته لأكثر من 3,000 مستفيد خلال أسبوع

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ3.036 مستفيدًا خلال المدة من 12 حتى 18 أغسطس 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 820 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 446 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 145 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 827 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 521 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 151 مستفيدًا.

كما استفاد من قسم المختبر 633 مستفيدًا، وقسم الأشعة 91 مستفيدًا، وقسم الخدمات التمريضية 699 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 7 أشخاص، وقسم التوليد 4 حالات، وقسم نقل الدم 4 مستفيدين، فيما صُرفت الأدوية لـ2.389 فردًا، كما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

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