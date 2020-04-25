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أمير المدينة يوجّه بتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين

دعا إلى ضرورة متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بمساكن العمالة

ترأس ‏ أمير منطقة ‎المدينة المنورة ‎فيصل بن سلمان الاجتماع الـ17 للجنة الطوارئ بالمنطقة.

ووجّه ببذل المزيد من الجهود خلال شهر‎ رمضان لتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين وإيصالها للأحياء، وأكد ضرورة إيصال السلال الغذائية لكل ساكني الأحياء ضمن مبادرة ‎"خير المدينة".

‏وشدد الأمير فيصل على ضرورة استمرار لجنة إسكان العمال في متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بمساكن العمالة، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى منع التكدس الحاصل في بعض المواقع.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير المدينة يوجّه بتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين
سبق

ترأس ‏ أمير منطقة ‎المدينة المنورة ‎فيصل بن سلمان الاجتماع الـ17 للجنة الطوارئ بالمنطقة.

ووجّه ببذل المزيد من الجهود خلال شهر‎ رمضان لتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين وإيصالها للأحياء، وأكد ضرورة إيصال السلال الغذائية لكل ساكني الأحياء ضمن مبادرة ‎"خير المدينة".

‏وشدد الأمير فيصل على ضرورة استمرار لجنة إسكان العمال في متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بمساكن العمالة، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى منع التكدس الحاصل في بعض المواقع.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
03:31 PM

أمير المدينة يوجّه بتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين

دعا إلى ضرورة متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بمساكن العمالة

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
1
4,214

ترأس ‏ أمير منطقة ‎المدينة المنورة ‎فيصل بن سلمان الاجتماع الـ17 للجنة الطوارئ بالمنطقة.

ووجّه ببذل المزيد من الجهود خلال شهر‎ رمضان لتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين وإيصالها للأحياء، وأكد ضرورة إيصال السلال الغذائية لكل ساكني الأحياء ضمن مبادرة ‎"خير المدينة".

‏وشدد الأمير فيصل على ضرورة استمرار لجنة إسكان العمال في متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بمساكن العمالة، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى منع التكدس الحاصل في بعض المواقع.

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