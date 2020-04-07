بالفيديو.. وزير الصحة التونسي يبكي بسبب عدم التزام المواطنين بالحجر المنزلي

"الداخلية": تهمة "القتل الخطأ" تلاحق حامل الفيروس الذي لا يُبلغ السلطات

أجهش وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي، بالبكاء بسبب عدم التزام المواطنين بالحجر الصحي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال المكي متأثرًا في مقطع فيديو خلال مؤتمر صحفي مشترك له مع وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي، بخصوص الوضع الصحي بالبلاد، الثلاثاء بثته القناة الوطنية التونسية: "هذه قضية أمن قومي بامتياز، كل الوزارات تجتهد بروح الحب لهذا الشعب، لكن وجب الالتزام من الجميع، لا تتركوا فئة صغيرة تعصف بجهد شعب ومؤسساته".

وأضاف: "دموع قوة وليست دموع ضعف، سنظل نعمل إلى آخر رمق.. لم نقل لكم موتوا كي يعيش الوطن.. نقول لكم الزموا بيوتكم كي يحيا الوطن".

ولفت وزير الصحة التونسي، أنه تم رصد تحسن لا بأس به مع بداية تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، إلا أنه وبعد أيام قليلة تم تسجيل تراجع كبير في نسبة الوعي لدى المواطنين، من خلال عدم الالتزام بالحجر الصحي الشامل في أغلب مناطق البلاد.

وأوضح أن السبب الرئيسي وراء تدهور الوضع الصحي في البلاد وتزايد حالات العدوى يعود أساساً إلى تكتم بعض المواطنين عن إصابتهم بالفيروس ورفضهم التنقل للإقامة في المستشفيات.

من جهة أخرى حذرت الداخلية التونسية من أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا يزداد خطورة في البلاد، مهددة بمعاقبة حامل الفيروس دون إبلاغ السلطات بتهمة "القتل الخطأ".

وقال وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي، خلال المؤتمر الصحفي، إنه سيتم تطبيق القانون "بصرامة حتى لا تضطر البلاد للدخول في أزمة صحية غير مسبوقة".

وأعلن المشيشي أنه سيتم معاقبة أي تونسي لا يلتزم بما تم إعلانه من حجر صحي، وسط مخاوف من فقدان السيطرة على انتشار الفيروس.