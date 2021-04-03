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برئاسة "مسلي".. وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي النصر الجديد

اعتمد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تشكيل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي بن مهدي آل معمر، لمدة 4 سنوات، وعضوية كل من: (عبدالله العمراني، تركي المشيقح، فيصل أبو ساق، عبدالعزيز العمران، محمد الشتوي، منصور بن زومة ومعتز المزروع).


الجديد بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي النصر تنتظره منافسات قوية، لعل أبرزها حينما يواجه الفريق نظيره الفيصلي، غداً الأحد، في دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ومن ثم المنافسة في دوري أبطال آسيا ودوري المحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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برئاسة "مسلي".. وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي النصر الجديد
سبق

اعتمد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تشكيل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي بن مهدي آل معمر، لمدة 4 سنوات، وعضوية كل من: (عبدالله العمراني، تركي المشيقح، فيصل أبو ساق، عبدالعزيز العمران، محمد الشتوي، منصور بن زومة ومعتز المزروع).


الجديد بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي النصر تنتظره منافسات قوية، لعل أبرزها حينما يواجه الفريق نظيره الفيصلي، غداً الأحد، في دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ومن ثم المنافسة في دوري أبطال آسيا ودوري المحترفين.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
07:22 PM

برئاسة "مسلي".. وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي النصر الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,227

اعتمد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تشكيل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي بن مهدي آل معمر، لمدة 4 سنوات، وعضوية كل من: (عبدالله العمراني، تركي المشيقح، فيصل أبو ساق، عبدالعزيز العمران، محمد الشتوي، منصور بن زومة ومعتز المزروع).


الجديد بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي النصر تنتظره منافسات قوية، لعل أبرزها حينما يواجه الفريق نظيره الفيصلي، غداً الأحد، في دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ومن ثم المنافسة في دوري أبطال آسيا ودوري المحترفين.

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