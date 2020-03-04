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الرياض.. "سدايا" تطلق هويتها وتنفذ مبادرات قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي

لدعم انضمام السعودية للاقتصاديات الرائدة عالمياً بما يسهم بـ500 مليار ريال في 2030

احتفلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اليوم الأربعاء، بإطلاق هويتها في حفل أقيم بفندق الريتز كارلتون في الرياض، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بعد أن أكملت الهيئة استعداداتها لدعم انضمام المملكة إلى الاقتصاديات الرائدة في العالم في اعتماد الذكاء الاصطناعي، الذي يتوقع أن يسهم بأكثر من 500 مليار ريال بما يعادل 12.4% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بحلول عام 2030م.

وتفصيلاً، يأتي ذلك في ظل استشعار القيادة الرشيدة أهمية دور "سدايا" الذي يتجسد في إسهامها في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، حيث تقدر قيمة اقتصاد البيانات والذكاء الاقتصادي في المملكة بحوالي 15 إلى 20 مليار ريال، في حين تتوفر فرصة لتحقيق إيرادات إضافية بما يقارب 40 مليار ريال من خلال تسخير قوة البيانات لتحقيق أقصى قيمة منها، وضمان استخدامها بطريقة مسؤولة وآمنة.

وحققت المملكة تقدماً كبيراً في الاستفادة من قيمة البيانات التي تشكل جزءاً مهماً من الأصول الوطنية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 ،حيث تتضمن خطة الإصلاح والتحول الاقتصادي 96 من ضمنها 66 هدفاً تركز على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وشكل إنشاء "سدايا" خطوة بالغة الأهمية لتحويل هذا التوجه إلى واقع، حيث ستقود الهيئة وتطبق البرامج الوطنية الرامية إلى تحويل المملكة إلى اقتصاد رائد بين الاقتصادات القائمة على البيانات.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي في تصريح صحفي :"لقد شهدنا - بحمد الله - الأثر المبكر للمبادرات القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات وقدرتها على قيادة الاقتصاد السعودي نحو المستقبل، ولكنّنا على الرغم من ذلك ما نزال في المراحل الأولى، وهناك العديد من الفرص التي لم يتم استغلالها.

وأضاف: نعمل في " سدايا " على تطوير الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي للمملكة وتنفيذها خلال تفعيل مواردنا الوطنية، وتعزيز الكفاءة ودعم خلق قطاعات اقتصادية متنوعة.

وأوضح "الغامدي" أن الهيئة حققت من خلال إنشاء بنك البيانات الوطني الذي أسهم وفي أقل من عام واحد منذ انطلاق عملياتها، تقدماً في دمج وتوحيد أكثر من 80 مجموعة بيانات حكومية، أي ما يعادل حوالي 30% من الأصول الرقمية الحكومية، وتنفيذ مشروع السحابة الحكومية الذي تمكن من دمج 83 مركز بيانات حكومياً مع أكثر من 40 جهة حكومية، لبناء واحدة من أكبر سحابات المنطقة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات لتحديد فرص إيرادات ووفورات بمجموع 40 مليار ريال، ووضع إستراتيجية طموحة ومبتكرة للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة.


وأردف: البيانات هي العامل الأكثر أهمية في تحقيق النمو والاستقرار في القرن الحادي والعشرين، ونحن لدينا رؤية واضحة وخارطة طريق لتحويل المملكة إلى اقتصاد جوهري قائم على تحقيق هذا النمو انطلاقاً من الذكاء الاصطناعي والبيانات، وستضطلع " سدايا " بدور من مسؤوليتها عن وضع الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي وتنفيذها ورفع مستويات الوعي بشأن البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأشار "الغامدي" إلى أن رؤية " سدايا " تقوم على الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، كما تعبر عن التزام المملكة تجاه هذه الرؤية، كما تقوم سدايا بدور محوري في تعزيز الابتكارات العالمية بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير الكوادر السعودية.

الرياض الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا الذكاء الاصطناعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. "سدايا" تطلق هويتها وتنفذ مبادرات قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي
سبق

احتفلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اليوم الأربعاء، بإطلاق هويتها في حفل أقيم بفندق الريتز كارلتون في الرياض، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بعد أن أكملت الهيئة استعداداتها لدعم انضمام المملكة إلى الاقتصاديات الرائدة في العالم في اعتماد الذكاء الاصطناعي، الذي يتوقع أن يسهم بأكثر من 500 مليار ريال بما يعادل 12.4% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بحلول عام 2030م.

وتفصيلاً، يأتي ذلك في ظل استشعار القيادة الرشيدة أهمية دور "سدايا" الذي يتجسد في إسهامها في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، حيث تقدر قيمة اقتصاد البيانات والذكاء الاقتصادي في المملكة بحوالي 15 إلى 20 مليار ريال، في حين تتوفر فرصة لتحقيق إيرادات إضافية بما يقارب 40 مليار ريال من خلال تسخير قوة البيانات لتحقيق أقصى قيمة منها، وضمان استخدامها بطريقة مسؤولة وآمنة.

وحققت المملكة تقدماً كبيراً في الاستفادة من قيمة البيانات التي تشكل جزءاً مهماً من الأصول الوطنية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 ،حيث تتضمن خطة الإصلاح والتحول الاقتصادي 96 من ضمنها 66 هدفاً تركز على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وشكل إنشاء "سدايا" خطوة بالغة الأهمية لتحويل هذا التوجه إلى واقع، حيث ستقود الهيئة وتطبق البرامج الوطنية الرامية إلى تحويل المملكة إلى اقتصاد رائد بين الاقتصادات القائمة على البيانات.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي في تصريح صحفي :"لقد شهدنا - بحمد الله - الأثر المبكر للمبادرات القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات وقدرتها على قيادة الاقتصاد السعودي نحو المستقبل، ولكنّنا على الرغم من ذلك ما نزال في المراحل الأولى، وهناك العديد من الفرص التي لم يتم استغلالها.

وأضاف: نعمل في " سدايا " على تطوير الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي للمملكة وتنفيذها خلال تفعيل مواردنا الوطنية، وتعزيز الكفاءة ودعم خلق قطاعات اقتصادية متنوعة.

وأوضح "الغامدي" أن الهيئة حققت من خلال إنشاء بنك البيانات الوطني الذي أسهم وفي أقل من عام واحد منذ انطلاق عملياتها، تقدماً في دمج وتوحيد أكثر من 80 مجموعة بيانات حكومية، أي ما يعادل حوالي 30% من الأصول الرقمية الحكومية، وتنفيذ مشروع السحابة الحكومية الذي تمكن من دمج 83 مركز بيانات حكومياً مع أكثر من 40 جهة حكومية، لبناء واحدة من أكبر سحابات المنطقة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات لتحديد فرص إيرادات ووفورات بمجموع 40 مليار ريال، ووضع إستراتيجية طموحة ومبتكرة للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة.


وأردف: البيانات هي العامل الأكثر أهمية في تحقيق النمو والاستقرار في القرن الحادي والعشرين، ونحن لدينا رؤية واضحة وخارطة طريق لتحويل المملكة إلى اقتصاد جوهري قائم على تحقيق هذا النمو انطلاقاً من الذكاء الاصطناعي والبيانات، وستضطلع " سدايا " بدور من مسؤوليتها عن وضع الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي وتنفيذها ورفع مستويات الوعي بشأن البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأشار "الغامدي" إلى أن رؤية " سدايا " تقوم على الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، كما تعبر عن التزام المملكة تجاه هذه الرؤية، كما تقوم سدايا بدور محوري في تعزيز الابتكارات العالمية بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير الكوادر السعودية.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
11:46 PM
اخر تعديل
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
12:05 AM

الرياض.. "سدايا" تطلق هويتها وتنفذ مبادرات قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي

لدعم انضمام السعودية للاقتصاديات الرائدة عالمياً بما يسهم بـ500 مليار ريال في 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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احتفلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اليوم الأربعاء، بإطلاق هويتها في حفل أقيم بفندق الريتز كارلتون في الرياض، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بعد أن أكملت الهيئة استعداداتها لدعم انضمام المملكة إلى الاقتصاديات الرائدة في العالم في اعتماد الذكاء الاصطناعي، الذي يتوقع أن يسهم بأكثر من 500 مليار ريال بما يعادل 12.4% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بحلول عام 2030م.

وتفصيلاً، يأتي ذلك في ظل استشعار القيادة الرشيدة أهمية دور "سدايا" الذي يتجسد في إسهامها في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، حيث تقدر قيمة اقتصاد البيانات والذكاء الاقتصادي في المملكة بحوالي 15 إلى 20 مليار ريال، في حين تتوفر فرصة لتحقيق إيرادات إضافية بما يقارب 40 مليار ريال من خلال تسخير قوة البيانات لتحقيق أقصى قيمة منها، وضمان استخدامها بطريقة مسؤولة وآمنة.

وحققت المملكة تقدماً كبيراً في الاستفادة من قيمة البيانات التي تشكل جزءاً مهماً من الأصول الوطنية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 ،حيث تتضمن خطة الإصلاح والتحول الاقتصادي 96 من ضمنها 66 هدفاً تركز على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وشكل إنشاء "سدايا" خطوة بالغة الأهمية لتحويل هذا التوجه إلى واقع، حيث ستقود الهيئة وتطبق البرامج الوطنية الرامية إلى تحويل المملكة إلى اقتصاد رائد بين الاقتصادات القائمة على البيانات.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي في تصريح صحفي :"لقد شهدنا - بحمد الله - الأثر المبكر للمبادرات القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات وقدرتها على قيادة الاقتصاد السعودي نحو المستقبل، ولكنّنا على الرغم من ذلك ما نزال في المراحل الأولى، وهناك العديد من الفرص التي لم يتم استغلالها.

وأضاف: نعمل في " سدايا " على تطوير الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي للمملكة وتنفيذها خلال تفعيل مواردنا الوطنية، وتعزيز الكفاءة ودعم خلق قطاعات اقتصادية متنوعة.

وأوضح "الغامدي" أن الهيئة حققت من خلال إنشاء بنك البيانات الوطني الذي أسهم وفي أقل من عام واحد منذ انطلاق عملياتها، تقدماً في دمج وتوحيد أكثر من 80 مجموعة بيانات حكومية، أي ما يعادل حوالي 30% من الأصول الرقمية الحكومية، وتنفيذ مشروع السحابة الحكومية الذي تمكن من دمج 83 مركز بيانات حكومياً مع أكثر من 40 جهة حكومية، لبناء واحدة من أكبر سحابات المنطقة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات لتحديد فرص إيرادات ووفورات بمجموع 40 مليار ريال، ووضع إستراتيجية طموحة ومبتكرة للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة.


وأردف: البيانات هي العامل الأكثر أهمية في تحقيق النمو والاستقرار في القرن الحادي والعشرين، ونحن لدينا رؤية واضحة وخارطة طريق لتحويل المملكة إلى اقتصاد جوهري قائم على تحقيق هذا النمو انطلاقاً من الذكاء الاصطناعي والبيانات، وستضطلع " سدايا " بدور من مسؤوليتها عن وضع الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي وتنفيذها ورفع مستويات الوعي بشأن البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأشار "الغامدي" إلى أن رؤية " سدايا " تقوم على الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، كما تعبر عن التزام المملكة تجاه هذه الرؤية، كما تقوم سدايا بدور محوري في تعزيز الابتكارات العالمية بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير الكوادر السعودية.

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