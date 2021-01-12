"الصحة العالمية" تُحذّر من الانتشار السريع لسلالة جديدة من كورونا

الفيروس مستمر ولا يملّ ودراساتٌ لكشف المنشأ والحالات الأولى

أعلنت منظمة الصحة العالمية على حسابها الرسمي في "تويتر"، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، محذّرة من انتشار العدوى السريعة للسلالات الجديدة؛ مما يثقل كاهل المستشفيات.

وذكر الدكتور تيدروس إدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن السلالة الجديدة المكتَشفة والتي وُجدت في اليابان؛ يمكن أن تؤدي إلى قفزة للإصابات بالمرض وعدد المرضى في المستشفيات؛ الأمر الذي يثير مشاكل كبيرة بالنسبة للموظفين الطبيين والمستشفيات التي اقترب بعضها من نقطة الانهيار.

ولفت تيدروس إلى تنظيم اجتماع لمناقشة متغيرات الفيروسات وتسلسلها، وتحديد الأولويات العالمية؛ مشددًا على الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأكد أنه سيتم الكشف عن منشأ فيروس كورونا، والدراسات ستبدأ من مدينة ووهان الصينية والبحث عن الحالات الأولى؛ حيث ستمثل براهين علمية وأرضية للدراسات على المدى الطويل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "مع تزايد السلالات؛ فإن من الممل جدًّا السماع كل مرة عن ضرورة الاستمرار في الإجراءات الوقائية، ووضع الكمامات والتباعد الاجتماعي وغيرها من الأمور؛ لكن الفيروس لا يمل منا".