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أمير حائل ونائبه يتقدمان المصلين على شهيدَي الواجب الشمري والعنزي

استُشهدا في الحد الجنوبي دفاعاً عن الوطن

‏تقدم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز؛ جموع المصلين، بعد صلاة عصر اليوم في جامع برزان بمدينة حائل؛ لأداء صلاة الميت على شهيدَي الواجب: العريف محمد بن سند بن خلف الشمري، وجندي أول عبدالحميد بن عبدالله بن مسرح العنزي، رحمهما الله، بعد استشهادهما في الحدّ الجنوبي دفاعاً عن الوطن.

وعقب الصلاة تلقَّى أمير منطقة حائل ونائبه، التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيدَي الواجب.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، إلى أسرتَيْ وذوي شهيدَي الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر ذوو شهيدَي الواجب عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة، ولسمو أمير منطقة حائل، وسمو نائبه؛ على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.

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أمير حائل ونائبه يتقدمان المصلين على شهيدَي الواجب الشمري والعنزي
سبق

‏تقدم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز؛ جموع المصلين، بعد صلاة عصر اليوم في جامع برزان بمدينة حائل؛ لأداء صلاة الميت على شهيدَي الواجب: العريف محمد بن سند بن خلف الشمري، وجندي أول عبدالحميد بن عبدالله بن مسرح العنزي، رحمهما الله، بعد استشهادهما في الحدّ الجنوبي دفاعاً عن الوطن.

وعقب الصلاة تلقَّى أمير منطقة حائل ونائبه، التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيدَي الواجب.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، إلى أسرتَيْ وذوي شهيدَي الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر ذوو شهيدَي الواجب عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة، ولسمو أمير منطقة حائل، وسمو نائبه؛ على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
06:25 PM
اخر تعديل
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
12:05 AM

أمير حائل ونائبه يتقدمان المصلين على شهيدَي الواجب الشمري والعنزي

استُشهدا في الحد الجنوبي دفاعاً عن الوطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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8,384

‏تقدم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز؛ جموع المصلين، بعد صلاة عصر اليوم في جامع برزان بمدينة حائل؛ لأداء صلاة الميت على شهيدَي الواجب: العريف محمد بن سند بن خلف الشمري، وجندي أول عبدالحميد بن عبدالله بن مسرح العنزي، رحمهما الله، بعد استشهادهما في الحدّ الجنوبي دفاعاً عن الوطن.

وعقب الصلاة تلقَّى أمير منطقة حائل ونائبه، التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيدَي الواجب.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، إلى أسرتَيْ وذوي شهيدَي الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر ذوو شهيدَي الواجب عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة، ولسمو أمير منطقة حائل، وسمو نائبه؛ على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.

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