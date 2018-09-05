"بافيل": افتتاح كلية شطر الطالبات بالعرضيات مع بداية الفصل االثاني المقبل

زفّ مدير جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بافيل، على موقع الجامعة في "تويتر" البشرى لأهالي محافظة العرضيات بافتتاح "كلية العرضيات" شطر الطالبات، مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1439/1440 هـ.

من جانبه، ثمن محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف هذه البشرى، وقال: "نحن نكمل مسيرة من قبلنا مزجين كل الشكر لولاة الأمر ولقائد التنمية والفكر أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسمو نائبه الأمير عبدالله بن بندر -حفظهما الله- على متابعة كل ما يهم مواطني العرضيات".