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التعادل السلبي يحسم مواجهة الوحدة والفتح

ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين

انتهت المباراة التي جمعت الوحدة بشقيقه الفتح مساء اليوم الخميس، بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة هدفًا وحداويًّا عن طريق المحترف يوسف نياكاتي في شوط المباراة الأول، قبل أن يتم التراجع عن احتسابه بعد اللجوء لتقنية الـ"VAR".

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة للنقطة رقم 19، كما ارتفع رصيد الفتح للنقطة رقم 17.

الوحدة الفتح الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعادل السلبي يحسم مواجهة الوحدة والفتح
سبق

انتهت المباراة التي جمعت الوحدة بشقيقه الفتح مساء اليوم الخميس، بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة هدفًا وحداويًّا عن طريق المحترف يوسف نياكاتي في شوط المباراة الأول، قبل أن يتم التراجع عن احتسابه بعد اللجوء لتقنية الـ"VAR".

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة للنقطة رقم 19، كما ارتفع رصيد الفتح للنقطة رقم 17.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
08:58 PM

التعادل السلبي يحسم مواجهة الوحدة والفتح

ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
348

انتهت المباراة التي جمعت الوحدة بشقيقه الفتح مساء اليوم الخميس، بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة هدفًا وحداويًّا عن طريق المحترف يوسف نياكاتي في شوط المباراة الأول، قبل أن يتم التراجع عن احتسابه بعد اللجوء لتقنية الـ"VAR".

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة للنقطة رقم 19، كما ارتفع رصيد الفتح للنقطة رقم 17.

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