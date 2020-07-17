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تحرك فوري إثر بلاغ مواطن عن حالة "كورونا" يُغلق "هايبر" بجدة

مراقبو البلدية رصدوا قصوراً بالاحترازات.. و"الزهراني" يدعو للإبلاغ

أغلقت أمانة محافظة جدة هايبر ماركت شهيرًا بحي الصفا - شارع التحلية-؛ وذلك لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية التي تحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد الزهراني، أن بلدية الصفا تلقت بلاغًا من مواطن علم بوجود حالة إصابة كورونا بين العاملين، وفورًا تم مباشرة البلاغ من مراقبي بلدية الصفا والتحقق منه وتم إغلاقه لعدم اتخاذ واتباع الإجراءات الاحترازية والواجب عملها عند التأكد من حدوث إصابة بفيروس كورونا بين أحد العاملين بالمحل.

وأشار "الزهراني" إلى أنه سيتم تطبيق النظام حيالهم، داعياً المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال (940).

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحرك فوري إثر بلاغ مواطن عن حالة "كورونا" يُغلق "هايبر" بجدة
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة هايبر ماركت شهيرًا بحي الصفا - شارع التحلية-؛ وذلك لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية التي تحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد الزهراني، أن بلدية الصفا تلقت بلاغًا من مواطن علم بوجود حالة إصابة كورونا بين العاملين، وفورًا تم مباشرة البلاغ من مراقبي بلدية الصفا والتحقق منه وتم إغلاقه لعدم اتخاذ واتباع الإجراءات الاحترازية والواجب عملها عند التأكد من حدوث إصابة بفيروس كورونا بين أحد العاملين بالمحل.

وأشار "الزهراني" إلى أنه سيتم تطبيق النظام حيالهم، داعياً المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال (940).

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
02:29 PM

تحرك فوري إثر بلاغ مواطن عن حالة "كورونا" يُغلق "هايبر" بجدة

مراقبو البلدية رصدوا قصوراً بالاحترازات.. و"الزهراني" يدعو للإبلاغ

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عبدالله الراجحي - جدة
2
969

أغلقت أمانة محافظة جدة هايبر ماركت شهيرًا بحي الصفا - شارع التحلية-؛ وذلك لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية التي تحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد الزهراني، أن بلدية الصفا تلقت بلاغًا من مواطن علم بوجود حالة إصابة كورونا بين العاملين، وفورًا تم مباشرة البلاغ من مراقبي بلدية الصفا والتحقق منه وتم إغلاقه لعدم اتخاذ واتباع الإجراءات الاحترازية والواجب عملها عند التأكد من حدوث إصابة بفيروس كورونا بين أحد العاملين بالمحل.

وأشار "الزهراني" إلى أنه سيتم تطبيق النظام حيالهم، داعياً المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال (940).

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