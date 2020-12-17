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أرقام مفزعة.. تركيا تسجل 240 وفاة بفيروس كورونا في زيادة يومية قياسية

رصدت 29718 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية اليوم الأربعاء، تسجيل زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا، بلغت 240 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع في المجمل إلى 17121 حالة.

وسجلت تركيا أيضًا 29718 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها حالات لا تظهر عليها الأعراض. وظلت تركيا لأربعة أشهر تسجل الحالات التي تظهر عليها الأعراض فقط؛ لكنها تسجل جميع الحالات منذ 25 نوفمبر الماضي.

وسجلت تركيا إجمالًا مليونًا و928 ألف إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة في مارس، وفرضت الحكومة حظر تجول خلال أيام العمل، وعزلًا عامًّا في العطلات الأسبوعية؛ في محاولة لكبح الزيادة في الإصابات.

تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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أرقام مفزعة.. تركيا تسجل 240 وفاة بفيروس كورونا في زيادة يومية قياسية
سبق

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية اليوم الأربعاء، تسجيل زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا، بلغت 240 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع في المجمل إلى 17121 حالة.

وسجلت تركيا أيضًا 29718 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها حالات لا تظهر عليها الأعراض. وظلت تركيا لأربعة أشهر تسجل الحالات التي تظهر عليها الأعراض فقط؛ لكنها تسجل جميع الحالات منذ 25 نوفمبر الماضي.

وسجلت تركيا إجمالًا مليونًا و928 ألف إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة في مارس، وفرضت الحكومة حظر تجول خلال أيام العمل، وعزلًا عامًّا في العطلات الأسبوعية؛ في محاولة لكبح الزيادة في الإصابات.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
12:01 PM

أرقام مفزعة.. تركيا تسجل 240 وفاة بفيروس كورونا في زيادة يومية قياسية

رصدت 29718 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية

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حامد العلي - الرياض
0
307

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية اليوم الأربعاء، تسجيل زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا، بلغت 240 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع في المجمل إلى 17121 حالة.

وسجلت تركيا أيضًا 29718 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها حالات لا تظهر عليها الأعراض. وظلت تركيا لأربعة أشهر تسجل الحالات التي تظهر عليها الأعراض فقط؛ لكنها تسجل جميع الحالات منذ 25 نوفمبر الماضي.

وسجلت تركيا إجمالًا مليونًا و928 ألف إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة في مارس، وفرضت الحكومة حظر تجول خلال أيام العمل، وعزلًا عامًّا في العطلات الأسبوعية؛ في محاولة لكبح الزيادة في الإصابات.

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