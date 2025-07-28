شاهد .. ضبط إرسالتَي حلوى وتفاح تحتويان على أكثر من مليون و400 ألف حبة كبتاجون

أحبط محاولة تهريبها إلى المملكة جمرك الحديثة

تمكّنت "الجمارك السعودية" في منفذ الحديثة من إحباط محاولتَي تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (1.404) مليون حبة، عُثر عليها مُخبأةً في إرسالتَي "حلوى" "وتفاح" كانتا محمولتيْن بوساطة شاحنتيْن قَدِمتا إلى المنفذ.

تفصيلاً، قال مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق الزهراني؛ إن الجمرك تمكّن من إحباط تلك الكمية من حبوب الكبتاجون خلال محاولتيْن لتهريبها، حيث وردت أولاً إرسالية عبارة عن فاكهة "تفاح" محمولة على إحدى الشاحنات، وبعد إجراء عملية الكشف والمعاينة عُثر على (520) ألف حبة، كانت مُخبأةً ضمن الإرسالية، وذلك بعد تغليف الحبوب وإخفائها بطريقة فنيّة داخل كراتين التفاح.

وأضاف الزهراني: كما أحبط الجمرك محاولة تهريب كمية أخرى من حبوب الكبتاجون بلغت (884) ألف حبة، كانت مُخبأةً في إرسالية عبارة عن "حلوى وكاسترد"، حيث تمّ إخفاء كمية الحبوب في علب "الكاسترد" وإغلاقها بطريقة فنية مصنعية، وذلك بقصد التمويه على المراقب الجمركي.

وأكّدت "الجمارك السعودية" أن تعزيز الإنفاذ للأنظمة والقوانين لحماية المجتمع يُمثل إحدى أهم ركائز إستراتيجيتها، وأنها تسعى وتواصل عبر منافذها البرية والجوية والبحرية كافة؛ لمكافحة تهريب المخدرات وجميع الممنوعات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك في سبيل تحقيق هذه الحماية للمجتمع، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.