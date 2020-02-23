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"السياحة العالمية" لـ"سبق": السعودية تشارك لأول مرة وألمانيا مستعدة "بالممرات الحرارية "

جميع حالات المرض اكتُشِفت في مطار واحد

أكد الدكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية لـ"سبق" أن انتشار فيروس "كورونا" أثر سلبًا على معدلات السياحة في كل المقاصد السياحية العالمية، ولكن الأكثر تأثراً هي مناطق آسيا ووسط آسيا وجنوب شرق آسيا وخاصة تايلاند.

وأشار "البطوطي" إلى أن معرض برلين السياحي يعد أكبر معرض على مستوى صناعة السياحة العالمية، وتشارك به سنوياً نحو 10 آلاف جهة عارضة من 180 دولة، ‏كما يستقطب سنوياً أكثر من 160 ألف زائر وتقوم بتغطيته إعلامياً أكثر من 500 وسيلة إعلامية عالمية متخصصة و7 آلاف إعلامي و1500 مدوّن إلكتروني سياحي متخصص، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية ستشارك بجناح للسياحة السعودية لأول مرة.

وعن تأثيرات فيروس "كورونا" قال "البطوطي": إن الصحة الألمانية مستعدة بشكل كبير جداً، موضحاً أن جميع مداخل ألمانيا وخاصة المطارات الألمانية تحت المراقبة والمتابعة لحظة بلحظة عن طريق ما يسمى بالممرات الحرارية في كل المطارات، وهي طريقة متطورة للغاية لفحص جميع القادمين بلا مضايقة أو شعور من المسافرين، وعند حدوث أي ملاحظات حرارية يتم عزل المسافر فوراً وآلياً، ويتم توجيهه إلى الحجر الصحي، فلا داعي للقلق.

وأكد "البطوطي" أن جميع الحالات التي اكتُشفت في ألمانيا هي خارجية قادمة من آسيا، وتمت معالجتها فوراً وعزلها، وكلها اكتُشفت في مطار ميونخ.

الدكتور سعيد البطوطى منظمة السياحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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"السياحة العالمية" لـ"سبق": السعودية تشارك لأول مرة وألمانيا مستعدة "بالممرات الحرارية "
سبق

أكد الدكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية لـ"سبق" أن انتشار فيروس "كورونا" أثر سلبًا على معدلات السياحة في كل المقاصد السياحية العالمية، ولكن الأكثر تأثراً هي مناطق آسيا ووسط آسيا وجنوب شرق آسيا وخاصة تايلاند.

وأشار "البطوطي" إلى أن معرض برلين السياحي يعد أكبر معرض على مستوى صناعة السياحة العالمية، وتشارك به سنوياً نحو 10 آلاف جهة عارضة من 180 دولة، ‏كما يستقطب سنوياً أكثر من 160 ألف زائر وتقوم بتغطيته إعلامياً أكثر من 500 وسيلة إعلامية عالمية متخصصة و7 آلاف إعلامي و1500 مدوّن إلكتروني سياحي متخصص، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية ستشارك بجناح للسياحة السعودية لأول مرة.

وعن تأثيرات فيروس "كورونا" قال "البطوطي": إن الصحة الألمانية مستعدة بشكل كبير جداً، موضحاً أن جميع مداخل ألمانيا وخاصة المطارات الألمانية تحت المراقبة والمتابعة لحظة بلحظة عن طريق ما يسمى بالممرات الحرارية في كل المطارات، وهي طريقة متطورة للغاية لفحص جميع القادمين بلا مضايقة أو شعور من المسافرين، وعند حدوث أي ملاحظات حرارية يتم عزل المسافر فوراً وآلياً، ويتم توجيهه إلى الحجر الصحي، فلا داعي للقلق.

وأكد "البطوطي" أن جميع الحالات التي اكتُشفت في ألمانيا هي خارجية قادمة من آسيا، وتمت معالجتها فوراً وعزلها، وكلها اكتُشفت في مطار ميونخ.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
02:42 PM

"السياحة العالمية" لـ"سبق": السعودية تشارك لأول مرة وألمانيا مستعدة "بالممرات الحرارية "

جميع حالات المرض اكتُشِفت في مطار واحد

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خالد خليل - الرياض
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أكد الدكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية لـ"سبق" أن انتشار فيروس "كورونا" أثر سلبًا على معدلات السياحة في كل المقاصد السياحية العالمية، ولكن الأكثر تأثراً هي مناطق آسيا ووسط آسيا وجنوب شرق آسيا وخاصة تايلاند.

وأشار "البطوطي" إلى أن معرض برلين السياحي يعد أكبر معرض على مستوى صناعة السياحة العالمية، وتشارك به سنوياً نحو 10 آلاف جهة عارضة من 180 دولة، ‏كما يستقطب سنوياً أكثر من 160 ألف زائر وتقوم بتغطيته إعلامياً أكثر من 500 وسيلة إعلامية عالمية متخصصة و7 آلاف إعلامي و1500 مدوّن إلكتروني سياحي متخصص، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية ستشارك بجناح للسياحة السعودية لأول مرة.

وعن تأثيرات فيروس "كورونا" قال "البطوطي": إن الصحة الألمانية مستعدة بشكل كبير جداً، موضحاً أن جميع مداخل ألمانيا وخاصة المطارات الألمانية تحت المراقبة والمتابعة لحظة بلحظة عن طريق ما يسمى بالممرات الحرارية في كل المطارات، وهي طريقة متطورة للغاية لفحص جميع القادمين بلا مضايقة أو شعور من المسافرين، وعند حدوث أي ملاحظات حرارية يتم عزل المسافر فوراً وآلياً، ويتم توجيهه إلى الحجر الصحي، فلا داعي للقلق.

وأكد "البطوطي" أن جميع الحالات التي اكتُشفت في ألمانيا هي خارجية قادمة من آسيا، وتمت معالجتها فوراً وعزلها، وكلها اكتُشفت في مطار ميونخ.

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