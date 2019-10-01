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المسند: أسبوعان على موسم الأمطار وتأثير "هيكا" يمتد إلى "مكة" و"المدينة"

قال: أيّ تحليل يدّعي أنه يعلم كيف سيكون دعه يدخل مع اليمنى ويخرج مع اليسرى

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه بقي أسبوعان على موسم الأمطار المعتاد في "الشرقية" والرياض، وإن الحالة "هيكا" سيمتد تأثيرها إلى #مكة و#المدينة.

وأوضح اليوم، عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: عادة يبدأ موسم الأمطار في "الوسطى" و"الشرقية" و"الشمالية" في #أكتوبر، خاصة النصف الثاني منه، ويستمر حتى نهاية #مايو.

وأضاف: بقي على موسم الأمطار المعتاد نحو أسبوعين تقريباً، وأيّ خبر، أو تحليل، أو تقرير يدّعي أنه يعلم كيف سيكون موسم الأمطار هذا العام؟ دعه يدخل مع اليمنى ويخرج مع اليسرى.

وتابع: يُتوقع أن تمتد الحالة المطرية #هيكا في الجنوب الغربي إلى بضعة أيام، وقد يمتد تأثيرها أحياناً حتى منطقتَي #مكة و#المدينة.

وأردف: يُتوقع انخفاض طفيف وملموس وتدريجي في درجة الحرارة بأقصى الشمال السعودي خلال هذا الأسبوع؛ قد تزداد الإصابة بالزكام.

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المسند: أسبوعان على موسم الأمطار وتأثير "هيكا" يمتد إلى "مكة" و"المدينة"
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه بقي أسبوعان على موسم الأمطار المعتاد في "الشرقية" والرياض، وإن الحالة "هيكا" سيمتد تأثيرها إلى #مكة و#المدينة.

وأوضح اليوم، عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: عادة يبدأ موسم الأمطار في "الوسطى" و"الشرقية" و"الشمالية" في #أكتوبر، خاصة النصف الثاني منه، ويستمر حتى نهاية #مايو.

وأضاف: بقي على موسم الأمطار المعتاد نحو أسبوعين تقريباً، وأيّ خبر، أو تحليل، أو تقرير يدّعي أنه يعلم كيف سيكون موسم الأمطار هذا العام؟ دعه يدخل مع اليمنى ويخرج مع اليسرى.

وتابع: يُتوقع أن تمتد الحالة المطرية #هيكا في الجنوب الغربي إلى بضعة أيام، وقد يمتد تأثيرها أحياناً حتى منطقتَي #مكة و#المدينة.

وأردف: يُتوقع انخفاض طفيف وملموس وتدريجي في درجة الحرارة بأقصى الشمال السعودي خلال هذا الأسبوع؛ قد تزداد الإصابة بالزكام.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
08:24 AM

المسند: أسبوعان على موسم الأمطار وتأثير "هيكا" يمتد إلى "مكة" و"المدينة"

قال: أيّ تحليل يدّعي أنه يعلم كيف سيكون دعه يدخل مع اليمنى ويخرج مع اليسرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,191

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه بقي أسبوعان على موسم الأمطار المعتاد في "الشرقية" والرياض، وإن الحالة "هيكا" سيمتد تأثيرها إلى #مكة و#المدينة.

وأوضح اليوم، عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: عادة يبدأ موسم الأمطار في "الوسطى" و"الشرقية" و"الشمالية" في #أكتوبر، خاصة النصف الثاني منه، ويستمر حتى نهاية #مايو.

وأضاف: بقي على موسم الأمطار المعتاد نحو أسبوعين تقريباً، وأيّ خبر، أو تحليل، أو تقرير يدّعي أنه يعلم كيف سيكون موسم الأمطار هذا العام؟ دعه يدخل مع اليمنى ويخرج مع اليسرى.

وتابع: يُتوقع أن تمتد الحالة المطرية #هيكا في الجنوب الغربي إلى بضعة أيام، وقد يمتد تأثيرها أحياناً حتى منطقتَي #مكة و#المدينة.

وأردف: يُتوقع انخفاض طفيف وملموس وتدريجي في درجة الحرارة بأقصى الشمال السعودي خلال هذا الأسبوع؛ قد تزداد الإصابة بالزكام.

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