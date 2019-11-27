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#مرحبا محمد بن سلمان بدارك .. "هاشتاق" أطلقه الإماراتيون ترحيباً بولي العهد

مغرِّدون: هذه الزيارة هي دروس بالمجان في الدبلوماسية يقدمها قادة الدولتين

تجسّد ‏زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إلى الإمارات، نموذجاً استثنائياً في إدارة العلاقات الخليجية والعربية حيث تفاعل مواطنو الدولتين وعبّروا عن سعادتهم عبر "هاشتاق" #محمد بن سلمان في الإمارات و#مرحبا محمد بن سلمان بدارك.

وكتب ‏محمد جمعة: ‏زيارة تاريخية بكل المقاييس تعكس العلاقة الوطيدة والاستثنائية بين الإمارات والمملكة، ‏حللت أهلاً ووطئت سهلاً يا سيدي.. #مرحبا محمد بن سلمان بدارك.

أما مشعل البلوشي: ‏جميع الأنظار تتجه إلى الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان، إلى الإمارات، لتبادل وتعزيز التحالف الاستثنائي بين البلدين، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتدمير مشاريع الأعداء في المنطقة.. #مرحبا محمد بن سلمان بدارك.

وغرّد سليمان الرشيدة: ‏#محمد بن سلمان في الإمارات هذه الزيارة والعديد من الزيارات المتبادلة، إضافة تتطابق الرؤى، والمواقف المشرفة في المجالات كافة، هي دروس بالمجان في الدبلوماسية يقدمها قادة الدولتين لمَن لم يفهم بعد، ما هي العلاقات الأخوية، وما هو الانسجام والتناغم لخدمة المصالح المشتركة.

عبدالله المهيري، قال: ‏#محمد بن سلمان في الإمارات حياه الله بين أهله وناسه ومحبينه في #الإمارات والدار دراه، ‏الحمد لله تحولت العلاقات من مصالح مشتركة إلى لحمة وطنية واحدة ومصير مشترك.. حفظهم الله وجعلهم ذخراً للبلاد والعباد، #مرحبا محمد بن سلمان بدارك.

وكتب محمد شاهر: ‏جميع الأنظار تتجه إلى الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات لتبادل وتعزيز التحالف الاستثنائي بين البلدين ومكافحة الإرهاب والتطرف وتدمير مشاريع الأعداء في المنطقة.. ‏#محمد بن سلمان في الامارات.

وقال خالد الزعتر: ‏التطور الحاصل المستمر في العلاقة #السعودية الإماراتية يغيظ دول محور الشر التي حاولت وفشلت في ضرب العلاقة بين البلدين ومحاولة دق إسفين بين #الرياض وأبوظبي، هم لا يحاولون ضرب العلاقة بين البلدين بقدر ما يحاولون ضرب مشروع الاستقرار الذي تقوده الرياض وأبوظبي.. #مرحبا محمد بن سلمان بدارك.

ولي العهد في الإمارات زيارة ولي العهد للإمارات 2019

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#مرحبا محمد بن سلمان بدارك .. "هاشتاق" أطلقه الإماراتيون ترحيباً بولي العهد
سبق

تجسّد ‏زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إلى الإمارات، نموذجاً استثنائياً في إدارة العلاقات الخليجية والعربية حيث تفاعل مواطنو الدولتين وعبّروا عن سعادتهم عبر "هاشتاق" #محمد بن سلمان في الإمارات و#مرحبا محمد بن سلمان بدارك.

وكتب ‏محمد جمعة: ‏زيارة تاريخية بكل المقاييس تعكس العلاقة الوطيدة والاستثنائية بين الإمارات والمملكة، ‏حللت أهلاً ووطئت سهلاً يا سيدي.. #مرحبا محمد بن سلمان بدارك.

أما مشعل البلوشي: ‏جميع الأنظار تتجه إلى الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان، إلى الإمارات، لتبادل وتعزيز التحالف الاستثنائي بين البلدين، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتدمير مشاريع الأعداء في المنطقة.. #مرحبا محمد بن سلمان بدارك.

وغرّد سليمان الرشيدة: ‏#محمد بن سلمان في الإمارات هذه الزيارة والعديد من الزيارات المتبادلة، إضافة تتطابق الرؤى، والمواقف المشرفة في المجالات كافة، هي دروس بالمجان في الدبلوماسية يقدمها قادة الدولتين لمَن لم يفهم بعد، ما هي العلاقات الأخوية، وما هو الانسجام والتناغم لخدمة المصالح المشتركة.

عبدالله المهيري، قال: ‏#محمد بن سلمان في الإمارات حياه الله بين أهله وناسه ومحبينه في #الإمارات والدار دراه، ‏الحمد لله تحولت العلاقات من مصالح مشتركة إلى لحمة وطنية واحدة ومصير مشترك.. حفظهم الله وجعلهم ذخراً للبلاد والعباد، #مرحبا محمد بن سلمان بدارك.

وكتب محمد شاهر: ‏جميع الأنظار تتجه إلى الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات لتبادل وتعزيز التحالف الاستثنائي بين البلدين ومكافحة الإرهاب والتطرف وتدمير مشاريع الأعداء في المنطقة.. ‏#محمد بن سلمان في الامارات.

وقال خالد الزعتر: ‏التطور الحاصل المستمر في العلاقة #السعودية الإماراتية يغيظ دول محور الشر التي حاولت وفشلت في ضرب العلاقة بين البلدين ومحاولة دق إسفين بين #الرياض وأبوظبي، هم لا يحاولون ضرب العلاقة بين البلدين بقدر ما يحاولون ضرب مشروع الاستقرار الذي تقوده الرياض وأبوظبي.. #مرحبا محمد بن سلمان بدارك.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
12:24 PM

#مرحبا محمد بن سلمان بدارك .. "هاشتاق" أطلقه الإماراتيون ترحيباً بولي العهد

مغرِّدون: هذه الزيارة هي دروس بالمجان في الدبلوماسية يقدمها قادة الدولتين

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خلود غنام - الرياض
1
3,984

تجسّد ‏زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إلى الإمارات، نموذجاً استثنائياً في إدارة العلاقات الخليجية والعربية حيث تفاعل مواطنو الدولتين وعبّروا عن سعادتهم عبر "هاشتاق" #محمد بن سلمان في الإمارات و#مرحبا محمد بن سلمان بدارك.

وكتب ‏محمد جمعة: ‏زيارة تاريخية بكل المقاييس تعكس العلاقة الوطيدة والاستثنائية بين الإمارات والمملكة، ‏حللت أهلاً ووطئت سهلاً يا سيدي.. #مرحبا محمد بن سلمان بدارك.

أما مشعل البلوشي: ‏جميع الأنظار تتجه إلى الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان، إلى الإمارات، لتبادل وتعزيز التحالف الاستثنائي بين البلدين، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتدمير مشاريع الأعداء في المنطقة.. #مرحبا محمد بن سلمان بدارك.

وغرّد سليمان الرشيدة: ‏#محمد بن سلمان في الإمارات هذه الزيارة والعديد من الزيارات المتبادلة، إضافة تتطابق الرؤى، والمواقف المشرفة في المجالات كافة، هي دروس بالمجان في الدبلوماسية يقدمها قادة الدولتين لمَن لم يفهم بعد، ما هي العلاقات الأخوية، وما هو الانسجام والتناغم لخدمة المصالح المشتركة.

عبدالله المهيري، قال: ‏#محمد بن سلمان في الإمارات حياه الله بين أهله وناسه ومحبينه في #الإمارات والدار دراه، ‏الحمد لله تحولت العلاقات من مصالح مشتركة إلى لحمة وطنية واحدة ومصير مشترك.. حفظهم الله وجعلهم ذخراً للبلاد والعباد، #مرحبا محمد بن سلمان بدارك.

وكتب محمد شاهر: ‏جميع الأنظار تتجه إلى الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات لتبادل وتعزيز التحالف الاستثنائي بين البلدين ومكافحة الإرهاب والتطرف وتدمير مشاريع الأعداء في المنطقة.. ‏#محمد بن سلمان في الامارات.

وقال خالد الزعتر: ‏التطور الحاصل المستمر في العلاقة #السعودية الإماراتية يغيظ دول محور الشر التي حاولت وفشلت في ضرب العلاقة بين البلدين ومحاولة دق إسفين بين #الرياض وأبوظبي، هم لا يحاولون ضرب العلاقة بين البلدين بقدر ما يحاولون ضرب مشروع الاستقرار الذي تقوده الرياض وأبوظبي.. #مرحبا محمد بن سلمان بدارك.

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