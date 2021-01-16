المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف موقعًا عسكريًّا في النيجر

مجددة التشديد على موقفها الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي استهدف موقعًا عسكريًّا في النيجر، أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وعبَّرت الوزارة عن تعازي المملكة لذوي الضحايا، ولجمهورية النيجر حكومة وشعبًا، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل. مجددة التشديد على موقف المملكة الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.