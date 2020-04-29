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الهند: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 1007.. والإصابات إلى 31 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد إلى 1007 أشخاص، فيما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 31332 حالة.


وذكرت وزارة الصحة الهندية أنه تم تسجيل 72 حالة وفاة، و1897 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 7696 حالة.

وما تزال ولاية ماهاراشترا الأكثر تضررًا بالفيروس؛ حيث ارتفع عدد الضحايا فيها إلى 400 شخص، والإصابات إلى 9318 حتى الآن، تليها ولاية غوجارات مع 181 وفاة و3744 إصابة، وسط انتشار الوباء العالمي في 32 ولاية هندية.

فيروس كورونا الجديد الهند

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الهند: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 1007.. والإصابات إلى 31 ألف حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد إلى 1007 أشخاص، فيما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 31332 حالة.


وذكرت وزارة الصحة الهندية أنه تم تسجيل 72 حالة وفاة، و1897 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 7696 حالة.

وما تزال ولاية ماهاراشترا الأكثر تضررًا بالفيروس؛ حيث ارتفع عدد الضحايا فيها إلى 400 شخص، والإصابات إلى 9318 حتى الآن، تليها ولاية غوجارات مع 181 وفاة و3744 إصابة، وسط انتشار الوباء العالمي في 32 ولاية هندية.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
10:26 AM

الهند: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 1007.. والإصابات إلى 31 ألف حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد إلى 1007 أشخاص، فيما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 31332 حالة.


وذكرت وزارة الصحة الهندية أنه تم تسجيل 72 حالة وفاة، و1897 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 7696 حالة.

وما تزال ولاية ماهاراشترا الأكثر تضررًا بالفيروس؛ حيث ارتفع عدد الضحايا فيها إلى 400 شخص، والإصابات إلى 9318 حتى الآن، تليها ولاية غوجارات مع 181 وفاة و3744 إصابة، وسط انتشار الوباء العالمي في 32 ولاية هندية.

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