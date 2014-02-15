النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرع هيئة الصحفيين بنجران ينظم الصالون الإعلامي الثاني.. نهاية فبراير الجاري

بحضور رئيس الهيئة ومشاركة نخبة من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الصحفي

ينظم مكتب هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران الصالون الإعلامي الثاني بحضور رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، وذلك يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري بفندق جلوريا إن في نجران.

وتفصيلاً، يشتمل برنامج الصالون الإعلامي الثاني على جلستين حواريتين تناقش الأولى منهما توظيف التقنية الحديثة لخدمة الإعلام وتتناول دور الإعلام الرقمي في انتشار المعلومة والمصداقية الخبرية بجانب المسؤولية الأخلاقية في الإعلام الجديد وأساسيات صناعة المحتوى الرقمي.

ويتحدث في الجلسة الأولى عبد الله آل هتيلة، وغلا أبو شرارة وخالد دراج ويديرها عوض آل عاطف وتقدمها أحلام الصالح، فيما تناقش الجلسة الثانية صناعة الإعلام السعودي بين التقليد والتجديد ومؤسسات الإعلام في المملكة بين الأمس واليوم (نظرة موضوعية) ويتحدث فيها محمد التونسي وتديرها الدكتورة كوثر خلف وتقدمها سارة اليامي.

ورحب مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران علي اليامي برئيس الهيئة خالد المالك وضيوف الصالون الإعلامي الثاني مشددًا على أن فرع الهيئة بنجران سوف يواصل هذا النشاط ضمن برنامج مستمر لخدمة الصحفيين والإعلاميين بالمنطقة والمملكة على وجه العموم.

ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران علي زينان إن الصالون الإعلامي الثاني سوف يكون نسخة مختلفة عن سابقه بدعم أمير المنطقة واهتمام نائبه وبحضور رئيس الهيئة ومشاركة نخبة من الإعلاميين السعوديين والمهتمين بالشأن الصحفي بالمنطقة.

ونوه زينان بأن الصالون الثالث سيكون في نهاية شهر مارس القادم بعنوان الإعلام والسياحة، مشيرًا في هذا الخصوص إلى أن فرع الهيئة بنجران حريص على تنزيل برنامجه الإعلامي وفق مواعيد ثابتة لمخاطبة قضايا تهم العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأشار متحدث الهيئة إلى أن رئيس هيئة الصحفيين السعوديين سيقوم بافتتاح مكتب فرع الهيئة بالمنطقة رسميًا بالتزامن مع هذه الفعالية وإعلان انطلاقة البرامج المدرجة في جدول أعمال المكتب خلال الفترة القادمة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
فرع هيئة الصحفيين بنجران ينظم الصالون الإعلامي الثاني.. نهاية فبراير الجاري
سبق

ينظم مكتب هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران الصالون الإعلامي الثاني بحضور رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، وذلك يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري بفندق جلوريا إن في نجران.

وتفصيلاً، يشتمل برنامج الصالون الإعلامي الثاني على جلستين حواريتين تناقش الأولى منهما توظيف التقنية الحديثة لخدمة الإعلام وتتناول دور الإعلام الرقمي في انتشار المعلومة والمصداقية الخبرية بجانب المسؤولية الأخلاقية في الإعلام الجديد وأساسيات صناعة المحتوى الرقمي.

ويتحدث في الجلسة الأولى عبد الله آل هتيلة، وغلا أبو شرارة وخالد دراج ويديرها عوض آل عاطف وتقدمها أحلام الصالح، فيما تناقش الجلسة الثانية صناعة الإعلام السعودي بين التقليد والتجديد ومؤسسات الإعلام في المملكة بين الأمس واليوم (نظرة موضوعية) ويتحدث فيها محمد التونسي وتديرها الدكتورة كوثر خلف وتقدمها سارة اليامي.

ورحب مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران علي اليامي برئيس الهيئة خالد المالك وضيوف الصالون الإعلامي الثاني مشددًا على أن فرع الهيئة بنجران سوف يواصل هذا النشاط ضمن برنامج مستمر لخدمة الصحفيين والإعلاميين بالمنطقة والمملكة على وجه العموم.

ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران علي زينان إن الصالون الإعلامي الثاني سوف يكون نسخة مختلفة عن سابقه بدعم أمير المنطقة واهتمام نائبه وبحضور رئيس الهيئة ومشاركة نخبة من الإعلاميين السعوديين والمهتمين بالشأن الصحفي بالمنطقة.

ونوه زينان بأن الصالون الثالث سيكون في نهاية شهر مارس القادم بعنوان الإعلام والسياحة، مشيرًا في هذا الخصوص إلى أن فرع الهيئة بنجران حريص على تنزيل برنامجه الإعلامي وفق مواعيد ثابتة لمخاطبة قضايا تهم العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأشار متحدث الهيئة إلى أن رئيس هيئة الصحفيين السعوديين سيقوم بافتتاح مكتب فرع الهيئة بالمنطقة رسميًا بالتزامن مع هذه الفعالية وإعلان انطلاقة البرامج المدرجة في جدول أعمال المكتب خلال الفترة القادمة.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
08:49 PM

فرع هيئة الصحفيين بنجران ينظم الصالون الإعلامي الثاني.. نهاية فبراير الجاري

بحضور رئيس الهيئة ومشاركة نخبة من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الصحفي

A A A
بندر آل عوض - نجران
0
132

ينظم مكتب هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران الصالون الإعلامي الثاني بحضور رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، وذلك يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري بفندق جلوريا إن في نجران.

وتفصيلاً، يشتمل برنامج الصالون الإعلامي الثاني على جلستين حواريتين تناقش الأولى منهما توظيف التقنية الحديثة لخدمة الإعلام وتتناول دور الإعلام الرقمي في انتشار المعلومة والمصداقية الخبرية بجانب المسؤولية الأخلاقية في الإعلام الجديد وأساسيات صناعة المحتوى الرقمي.

ويتحدث في الجلسة الأولى عبد الله آل هتيلة، وغلا أبو شرارة وخالد دراج ويديرها عوض آل عاطف وتقدمها أحلام الصالح، فيما تناقش الجلسة الثانية صناعة الإعلام السعودي بين التقليد والتجديد ومؤسسات الإعلام في المملكة بين الأمس واليوم (نظرة موضوعية) ويتحدث فيها محمد التونسي وتديرها الدكتورة كوثر خلف وتقدمها سارة اليامي.

ورحب مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران علي اليامي برئيس الهيئة خالد المالك وضيوف الصالون الإعلامي الثاني مشددًا على أن فرع الهيئة بنجران سوف يواصل هذا النشاط ضمن برنامج مستمر لخدمة الصحفيين والإعلاميين بالمنطقة والمملكة على وجه العموم.

ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران علي زينان إن الصالون الإعلامي الثاني سوف يكون نسخة مختلفة عن سابقه بدعم أمير المنطقة واهتمام نائبه وبحضور رئيس الهيئة ومشاركة نخبة من الإعلاميين السعوديين والمهتمين بالشأن الصحفي بالمنطقة.

ونوه زينان بأن الصالون الثالث سيكون في نهاية شهر مارس القادم بعنوان الإعلام والسياحة، مشيرًا في هذا الخصوص إلى أن فرع الهيئة بنجران حريص على تنزيل برنامجه الإعلامي وفق مواعيد ثابتة لمخاطبة قضايا تهم العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأشار متحدث الهيئة إلى أن رئيس هيئة الصحفيين السعوديين سيقوم بافتتاح مكتب فرع الهيئة بالمنطقة رسميًا بالتزامن مع هذه الفعالية وإعلان انطلاقة البرامج المدرجة في جدول أعمال المكتب خلال الفترة القادمة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,978
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,487
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,156
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,124

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة