متحدث الهلال الأحمر: أكثر من ألف سيارة إسعاف للمساعدة في مواجهة "كورونا"

قال: تلقينا أكثر من 350 ألف مكالمة والبلاغات أكثر من 96 ألف بلاغ

كشف متحدث الهلال الأحمر، اليوم، أن المكالمات الواردة إلى هاتف هيئة الهلال الأحمر بلغت أكثر من 350 ألف مكالمة، والبلاغات أكثر من 96 ألف بلاغ.

وقال خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول مستجدات "كورونا" بالمملكة: ننسق مع الأمن العام فيما يخص طلبات التنقل، وجهزنا أكثر من ألف سيارة إسعاف للمساعدة في مواجهة "كورونا".

وتابع: 485 مركزاً و13 غرفة عمليات تشارك في مواجهة "كورونا"، ونعمل على تفعيل المنصة الإلكترونية والبرامج عن بُعد، وهناك تدريب للكوادر البشرية من خلال 13 فرضية لمواجهة #كورونا.