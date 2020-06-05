"الصحة" تعلن تسجيل 2591 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 95748

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 05 يونيو 2020، تسجيل 2591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 95748 حالة .



وقالت: أنه تم تسجيل 1651 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 70616 حالة ولله الحمد.



وكشفت الوزارة عن تسجيل (31) حالات وفيات رحمهم الله ليصل إجمالي الوفيات إلى 642 حالة .



وأكدت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 24490 منها 1412 حالة حرجة.