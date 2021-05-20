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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 17 مسجداً بعد تعقيمها في 6 مناطق

وصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 103 أيام 1240

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 17 مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعيقمها في 6 مناطق، بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 103 أيام 1240 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها؛ ستة بمنطقة مكة المكرمة، وأربعة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة الباحة، ومسجدان بمنطقة جازان، ومسجد في كل من الشرقية والحدود الشمالية.

وبينت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 17 مسجداً بعد تعقيمها في 6 مناطق
سبق

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 17 مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعيقمها في 6 مناطق، بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 103 أيام 1240 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها؛ ستة بمنطقة مكة المكرمة، وأربعة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة الباحة، ومسجدان بمنطقة جازان، ومسجد في كل من الشرقية والحدود الشمالية.

وبينت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
02:59 PM

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 17 مسجداً بعد تعقيمها في 6 مناطق

وصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 103 أيام 1240

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
638

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 17 مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعيقمها في 6 مناطق، بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 103 أيام 1240 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها؛ ستة بمنطقة مكة المكرمة، وأربعة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة الباحة، ومسجدان بمنطقة جازان، ومسجد في كل من الشرقية والحدود الشمالية.

وبينت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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