مركز الملك عبدالله للحوار يطلق منصة "الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة العربية"

بحضور عدد من القيادات الدينية العربية البارزة وممثلي وسائل الإعلام الدولية

سبق-فيينا: أطلق مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، "منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي"، بحضور عدد من القيادات الدينية في المنطقة العربية، وممثلي وسائل إعلام دولية.

وقال الأمين العام للمركز فيصل بن معمر في مؤتمر صحفي مشترك مع مفتي الديار المصرية الشيخ الدكتور شوقي علام، والكاردينال مار بشارة رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك في الشرق الأوسط: "المنصة التي تأتي نتيجة التفاهم بين المركز وأفراد وقيادات دينية ومؤسسات دولية للمساهمة في العيش المشترك، ومكافحة التطرف والكراهية، وتهدف إلى تأسيس إطار عمل بغية تعزيز التفاهم، والعيش، واحترام التنوع تحت مظلة المواطنة المشتركة، وأن ما تعرض له العالم والمنطقة العربية خلال السنوات الماضية من صراعات وتطرف وعنف وإرهاب؛ أدى لزعزعة النسيج الاجتماعي".

وقد شارك في تدشين المنصة عدد من القيادات الدينية العربية من أبرزهم: الكاردينال مار بشارة رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك في الشرق الأوسط، والشيخ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والشيخ الدكتور عبداللطيف دربان مفتي الجمهورية اللبنانية، وبطريرك الأرمن والأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان، والشيخ الدكتور صالح بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام.