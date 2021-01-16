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وزير الخارجية يستعرض أبرز المستجدات مع سفير تركمانستان

بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم بالرياض سفير جمهورية تركمانستان لدى المملكة أوراز محمد تشارييف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة لبحث المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال نائب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية فيصل بن عبدالله العامودي.

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وزير الخارجية يستعرض أبرز المستجدات مع سفير تركمانستان
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم بالرياض سفير جمهورية تركمانستان لدى المملكة أوراز محمد تشارييف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة لبحث المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال نائب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية فيصل بن عبدالله العامودي.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
07:27 PM
اخر تعديل
16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
12:20 AM

وزير الخارجية يستعرض أبرز المستجدات مع سفير تركمانستان

بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم بالرياض سفير جمهورية تركمانستان لدى المملكة أوراز محمد تشارييف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة لبحث المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال نائب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية فيصل بن عبدالله العامودي.

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