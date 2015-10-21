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لبنان.. شاهد كيف يذهب هذا المعلم إلى المدرسة

بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية


في وجه أزمة اقتصادية كبيرة يشهدها لبنان، وبعد ارتفاع أسعار المحروقات بشكل "جنوني"؛ إثر رفع الدعم الحكومي لها، لجأ معلم مدرسة في الشمال، إلى امتطاء حصانه للوصول إلى مدرسته الثانوية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن قناة "الجديد"، أن المعلم وصل إلى المدرسة الثانوية، بغية استلام امتحانات الإكمال التي قدّمها طلابه كي يقوم بتصحيحها.

ورغم الاستمرار بمقاطعة التدريس حتى إيجاد حل للواقع الصعب الذي وصل إليه المعلمون، قررت رابطة التعليم الثانوي البدء بأعمال التسجيل وإنجاز امتحانات الإكمال.

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لبنان.. شاهد كيف يذهب هذا المعلم إلى المدرسة
سبق


في وجه أزمة اقتصادية كبيرة يشهدها لبنان، وبعد ارتفاع أسعار المحروقات بشكل "جنوني"؛ إثر رفع الدعم الحكومي لها، لجأ معلم مدرسة في الشمال، إلى امتطاء حصانه للوصول إلى مدرسته الثانوية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن قناة "الجديد"، أن المعلم وصل إلى المدرسة الثانوية، بغية استلام امتحانات الإكمال التي قدّمها طلابه كي يقوم بتصحيحها.

ورغم الاستمرار بمقاطعة التدريس حتى إيجاد حل للواقع الصعب الذي وصل إليه المعلمون، قررت رابطة التعليم الثانوي البدء بأعمال التسجيل وإنجاز امتحانات الإكمال.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
11:24 AM

لبنان.. شاهد كيف يذهب هذا المعلم إلى المدرسة

بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
4,415


في وجه أزمة اقتصادية كبيرة يشهدها لبنان، وبعد ارتفاع أسعار المحروقات بشكل "جنوني"؛ إثر رفع الدعم الحكومي لها، لجأ معلم مدرسة في الشمال، إلى امتطاء حصانه للوصول إلى مدرسته الثانوية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن قناة "الجديد"، أن المعلم وصل إلى المدرسة الثانوية، بغية استلام امتحانات الإكمال التي قدّمها طلابه كي يقوم بتصحيحها.

ورغم الاستمرار بمقاطعة التدريس حتى إيجاد حل للواقع الصعب الذي وصل إليه المعلمون، قررت رابطة التعليم الثانوي البدء بأعمال التسجيل وإنجاز امتحانات الإكمال.

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