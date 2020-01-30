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"القاضي" يدشن الندوة الزراعية عن "الزراعة العضوية" بالطائف

حث المزارعين على التحول إليها وأبدى استعداد المكتب لما يحتاجونه

دشن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، المهندس هاني القاضي، الندوة الزراعية عن الزراعة العضوية، وذلك بالنيابة عن مدير عام فرع وزارة البيئه والمياة والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي.

وتعتبر الزراعة العضوية نظاماً شاملاً لإدارة الإنتاج يروج ويعزز سلامة النظام الايكولوجي الزراعي، بما في ذلك التنوع البيولوجي، والدورات البيولوجية والنشاط البيولوجي في التربة، وذلك بالتركيز على استخدام أساليب الإدارة بدلاً من استخدام المدخلات غير الزراعية.

وأوضح "القاضي" أن "الزراعة العضوية حماية، بعد الله، للمستهلك من الأضرار التي تنتج مع الزراعة التقليدية وحميايه للبيئة، فهي أمان، بعد الله، فالصحة العامة مطلوبة من الجميع".

وحث "القاضي" المزارعين حاضري الندوة على التحول إلى الزراعة العضوية، مبيناً أن المكتب مستعد لما يحتاجونه عند رغبتهم بالتحول.

وبعدها تطرق المهندس نبيل الوصيبعي عن أهمية الزراعة العضوية وعدد كثيراً من فوائدها التي تجعل المزارع يحول مزرعته للعضوي.

وبدوره تحدث المهندس زهير البطران عن مدخلات الإنتاج العضوي وآلية التحول للزراعة العضوية.

وأوضح فيصل المرشد أهداف سياسة الزراعة العضوية والخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية وطريقة التقديم على بوابة الوزارة للحصول على الدعم المالي المباشر للمزارع العضوية وتحت التحول للمساحات المزروعة وكذلك لتكاليف التوثيق والتفتيش، مبيناً أن مقدار الدعم من انطلاق الدعم بلغ في شهر 7 /2018م ما يقارب ثلاثة ملايين حتى تاريخه.


يذكر أن عدد المزارع العضوية بالمملكة قليل لا يتجاوز 200 مزرعة، وتحث توجيهات منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" المزارعين على التحول للعضوي.

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"القاضي" يدشن الندوة الزراعية عن "الزراعة العضوية" بالطائف
سبق

دشن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، المهندس هاني القاضي، الندوة الزراعية عن الزراعة العضوية، وذلك بالنيابة عن مدير عام فرع وزارة البيئه والمياة والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي.

وتعتبر الزراعة العضوية نظاماً شاملاً لإدارة الإنتاج يروج ويعزز سلامة النظام الايكولوجي الزراعي، بما في ذلك التنوع البيولوجي، والدورات البيولوجية والنشاط البيولوجي في التربة، وذلك بالتركيز على استخدام أساليب الإدارة بدلاً من استخدام المدخلات غير الزراعية.

وأوضح "القاضي" أن "الزراعة العضوية حماية، بعد الله، للمستهلك من الأضرار التي تنتج مع الزراعة التقليدية وحميايه للبيئة، فهي أمان، بعد الله، فالصحة العامة مطلوبة من الجميع".

وحث "القاضي" المزارعين حاضري الندوة على التحول إلى الزراعة العضوية، مبيناً أن المكتب مستعد لما يحتاجونه عند رغبتهم بالتحول.

وبعدها تطرق المهندس نبيل الوصيبعي عن أهمية الزراعة العضوية وعدد كثيراً من فوائدها التي تجعل المزارع يحول مزرعته للعضوي.

وبدوره تحدث المهندس زهير البطران عن مدخلات الإنتاج العضوي وآلية التحول للزراعة العضوية.

وأوضح فيصل المرشد أهداف سياسة الزراعة العضوية والخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية وطريقة التقديم على بوابة الوزارة للحصول على الدعم المالي المباشر للمزارع العضوية وتحت التحول للمساحات المزروعة وكذلك لتكاليف التوثيق والتفتيش، مبيناً أن مقدار الدعم من انطلاق الدعم بلغ في شهر 7 /2018م ما يقارب ثلاثة ملايين حتى تاريخه.


يذكر أن عدد المزارع العضوية بالمملكة قليل لا يتجاوز 200 مزرعة، وتحث توجيهات منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" المزارعين على التحول للعضوي.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
12:24 AM

"القاضي" يدشن الندوة الزراعية عن "الزراعة العضوية" بالطائف

حث المزارعين على التحول إليها وأبدى استعداد المكتب لما يحتاجونه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دشن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، المهندس هاني القاضي، الندوة الزراعية عن الزراعة العضوية، وذلك بالنيابة عن مدير عام فرع وزارة البيئه والمياة والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي.

وتعتبر الزراعة العضوية نظاماً شاملاً لإدارة الإنتاج يروج ويعزز سلامة النظام الايكولوجي الزراعي، بما في ذلك التنوع البيولوجي، والدورات البيولوجية والنشاط البيولوجي في التربة، وذلك بالتركيز على استخدام أساليب الإدارة بدلاً من استخدام المدخلات غير الزراعية.

وأوضح "القاضي" أن "الزراعة العضوية حماية، بعد الله، للمستهلك من الأضرار التي تنتج مع الزراعة التقليدية وحميايه للبيئة، فهي أمان، بعد الله، فالصحة العامة مطلوبة من الجميع".

وحث "القاضي" المزارعين حاضري الندوة على التحول إلى الزراعة العضوية، مبيناً أن المكتب مستعد لما يحتاجونه عند رغبتهم بالتحول.

وبعدها تطرق المهندس نبيل الوصيبعي عن أهمية الزراعة العضوية وعدد كثيراً من فوائدها التي تجعل المزارع يحول مزرعته للعضوي.

وبدوره تحدث المهندس زهير البطران عن مدخلات الإنتاج العضوي وآلية التحول للزراعة العضوية.

وأوضح فيصل المرشد أهداف سياسة الزراعة العضوية والخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية وطريقة التقديم على بوابة الوزارة للحصول على الدعم المالي المباشر للمزارع العضوية وتحت التحول للمساحات المزروعة وكذلك لتكاليف التوثيق والتفتيش، مبيناً أن مقدار الدعم من انطلاق الدعم بلغ في شهر 7 /2018م ما يقارب ثلاثة ملايين حتى تاريخه.


يذكر أن عدد المزارع العضوية بالمملكة قليل لا يتجاوز 200 مزرعة، وتحث توجيهات منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" المزارعين على التحول للعضوي.

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