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"سامسونج" تكشف عن خدمة جديدة تتيح "التعقيم مجاناً" لهواتفها

بالاعتماد على الأشعة فوق البنفسجية لا تعتمد على المواد الكيميائية

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن خدمة جديدة تتيح "التعقيم مجاناً" لهواتفها الذكية ضمن 19 دولة.

وأطلقت "سامسونج" على الخدمة اسم Galaxy Sanitizing، وتوفر تعقيماً مجانياً في مركز الخدمة الرسمي، ومتاجر "تجربة سامسونج" Samsung Experience في بلدان معينة، وذلك بالاعتماد على الأشعة فوق البنفسجية، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص في الأخبار التقنية.

ووفق "سكاي نيوز"، بحسب "سامسونج"، فإن تقنية التعقيم لا تعتمد على مواد كيميائية، وهي قابلة للتطبيق مع هواتف جالاكسي وساعات الشركة الذكية، إضافة إلى سماعاتها.

وتستغرق عملية تعقيم الهاتف 30 ثانية، وتقتل 99.9 في المئة من الجراثيم التي على الجهاز.

وتقول "سامسونج" إنها اختبرت أجهزة التعقيم بعناية للتأكّد من أن الأشعة فوق البنفسجية لا تؤثر في أداء الهاتف.

ومن المقرر أن تتوسع "سامسونج" في تقديم الخدمة لتشمل دولاً أخرى غير تلك التي تتوافر فيها حالياً، وهي: الأرجنتين وتشيلي وكرواتيا والدنمارك وفنلندا واليابان وكوريا وماليزيا ونيوزيلندا والنرويج وباكستان وبيرو وبولندا وروسيا وإسبانيا والسويد والولايات المتحدة وأوكرانيا وفيتنام.

ويأتي إعلان "سامسونج" عن الخدمة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، والسعي لتجنب الإصابة بالالتزام بقواعد النظافة العامة، ومنها تنظيف الأجهزة الذكية التي نتعامل معها باستمرار، وتظل بين أيدينا لساعات.

فيروس كورونا الجديد سامسونج

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"سامسونج" تكشف عن خدمة جديدة تتيح "التعقيم مجاناً" لهواتفها
سبق

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن خدمة جديدة تتيح "التعقيم مجاناً" لهواتفها الذكية ضمن 19 دولة.

وأطلقت "سامسونج" على الخدمة اسم Galaxy Sanitizing، وتوفر تعقيماً مجانياً في مركز الخدمة الرسمي، ومتاجر "تجربة سامسونج" Samsung Experience في بلدان معينة، وذلك بالاعتماد على الأشعة فوق البنفسجية، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص في الأخبار التقنية.

ووفق "سكاي نيوز"، بحسب "سامسونج"، فإن تقنية التعقيم لا تعتمد على مواد كيميائية، وهي قابلة للتطبيق مع هواتف جالاكسي وساعات الشركة الذكية، إضافة إلى سماعاتها.

وتستغرق عملية تعقيم الهاتف 30 ثانية، وتقتل 99.9 في المئة من الجراثيم التي على الجهاز.

وتقول "سامسونج" إنها اختبرت أجهزة التعقيم بعناية للتأكّد من أن الأشعة فوق البنفسجية لا تؤثر في أداء الهاتف.

ومن المقرر أن تتوسع "سامسونج" في تقديم الخدمة لتشمل دولاً أخرى غير تلك التي تتوافر فيها حالياً، وهي: الأرجنتين وتشيلي وكرواتيا والدنمارك وفنلندا واليابان وكوريا وماليزيا ونيوزيلندا والنرويج وباكستان وبيرو وبولندا وروسيا وإسبانيا والسويد والولايات المتحدة وأوكرانيا وفيتنام.

ويأتي إعلان "سامسونج" عن الخدمة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، والسعي لتجنب الإصابة بالالتزام بقواعد النظافة العامة، ومنها تنظيف الأجهزة الذكية التي نتعامل معها باستمرار، وتظل بين أيدينا لساعات.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
08:41 AM

"سامسونج" تكشف عن خدمة جديدة تتيح "التعقيم مجاناً" لهواتفها

بالاعتماد على الأشعة فوق البنفسجية لا تعتمد على المواد الكيميائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن خدمة جديدة تتيح "التعقيم مجاناً" لهواتفها الذكية ضمن 19 دولة.

وأطلقت "سامسونج" على الخدمة اسم Galaxy Sanitizing، وتوفر تعقيماً مجانياً في مركز الخدمة الرسمي، ومتاجر "تجربة سامسونج" Samsung Experience في بلدان معينة، وذلك بالاعتماد على الأشعة فوق البنفسجية، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص في الأخبار التقنية.

ووفق "سكاي نيوز"، بحسب "سامسونج"، فإن تقنية التعقيم لا تعتمد على مواد كيميائية، وهي قابلة للتطبيق مع هواتف جالاكسي وساعات الشركة الذكية، إضافة إلى سماعاتها.

وتستغرق عملية تعقيم الهاتف 30 ثانية، وتقتل 99.9 في المئة من الجراثيم التي على الجهاز.

وتقول "سامسونج" إنها اختبرت أجهزة التعقيم بعناية للتأكّد من أن الأشعة فوق البنفسجية لا تؤثر في أداء الهاتف.

ومن المقرر أن تتوسع "سامسونج" في تقديم الخدمة لتشمل دولاً أخرى غير تلك التي تتوافر فيها حالياً، وهي: الأرجنتين وتشيلي وكرواتيا والدنمارك وفنلندا واليابان وكوريا وماليزيا ونيوزيلندا والنرويج وباكستان وبيرو وبولندا وروسيا وإسبانيا والسويد والولايات المتحدة وأوكرانيا وفيتنام.

ويأتي إعلان "سامسونج" عن الخدمة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، والسعي لتجنب الإصابة بالالتزام بقواعد النظافة العامة، ومنها تنظيف الأجهزة الذكية التي نتعامل معها باستمرار، وتظل بين أيدينا لساعات.

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