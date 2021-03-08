النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحت قيادة الوطني " المحمدي ".. الأخضر يواصل تحضيراته لكأس آسيا

أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في منطقة القصيم، والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب نادي التعاون، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين لتمرين على التمرير، أعقب ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

ويواصل المنتخب السعودي ،غداً الثلاثاء، تدريباته بحصة مسائية تمام الرابعة، على ملعب نادي التعاون.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تحت قيادة الوطني " المحمدي ".. الأخضر يواصل تحضيراته لكأس آسيا
سبق

أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في منطقة القصيم، والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب نادي التعاون، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين لتمرين على التمرير، أعقب ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

ويواصل المنتخب السعودي ،غداً الثلاثاء، تدريباته بحصة مسائية تمام الرابعة، على ملعب نادي التعاون.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
08:06 PM

تحت قيادة الوطني " المحمدي ".. الأخضر يواصل تحضيراته لكأس آسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
121

أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في منطقة القصيم، والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب نادي التعاون، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين لتمرين على التمرير، أعقب ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

ويواصل المنتخب السعودي ،غداً الثلاثاء، تدريباته بحصة مسائية تمام الرابعة، على ملعب نادي التعاون.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,838
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,044
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,719
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,168

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة